Comisia pentru drumuri de la Consiliul Judeţean Iași se face că lucrează

„Ne-am întâlnit azi pentru prima oară şi am discutat cam o oră. Au fost discuţii mai mult teoretice. Am vorbit despre fiecare din cele 8 subaxe de drumuri în parte şi am pus cap la cap informaţiile despre fiecare. Rămâne ca de săptămâna viitoare să ajungem şi pe teren, pentru a vedea concret starea drumurilor“, a declarat vicepreşedintele CJ, Victor Chirilă, preşedintele comisiei de prioritizare.

Comisia a fost constituită anul trecut, pentru a stabili ordinea în care vor fi reabilitate cele 8 subaxe de transport rutier definite de Consiliul Judeţean. Comisia s-a întrunit însă doar de două ori, în noiembrie 2015 şi la începutul acestui an, activitatea sa fiind suspendată odată cu apropierea alegerilor locale. Consilierii PNL şi PMP au cerut desfiinţarea comisiei, invocând faptul că deja au început lucrări pe drumurile judeţene dispuse direct de către preşedintele CJ, Maricel Popa.

Totodată, reprezentanţii PNL şi PMP au apreciat că situaţia financiară a CJ ar permite instituţiei să demareze lucrări de reabilitare concomitent pe toate rutele principale de transport din judeţ, fără a mai fi necesară o prioritizare a lor.

Solicitarea consilierilor din opoziţie va face obiectul unei şedinţe extraordinare a CJ, convocată pentru lunea viitoare. „Cel mai probabil, şedinţa nu va avea loc. PSD a anunţat deja că se gândeşte să nu se prezinte, ALDE probabil va face la fel, deci nu va fi cvorum. Comisia va rămâne astfel în funcţiune, caz în care ne vom vedea marţi. De dimineaţă vom pleca să vedem drumurile din zona Paşcani, Sireţel, Vânători, Valea Seacă, Blăgeşti, Cotnari şi A.I. Cuza. Celelalte drumuri vor fi şi ele vizualizate în scurt timp“, a spus Chirilă.