Complexul Salvatorului, capcana multor oameni. Care e diferenta dintre a salva si a servi pe cineva

Odata cu trecerea timpului, eroul ofera si ofera, pana se simte stors, apoi se lasa cuprins de resentimente pentru ca i-a salvat pe ceilalti in detrimentul lui insusi. Apoi, se burzuluieste la victima, transformandu-se in persecutorul victimei pe care, initial, a vrut sa o salveze. Sau se imbolnaveste, intra in depresie sau ramane fara bani, demonstrand ca si-a persecutat propriul corp, minte sau contul din banca. Eroul s-a transformat acum intr-o victima.

Nimeni nu castiga. Daca interpretezi vreunul dintre aceste roluri din triunghiul dramei, in mod inevitabil, le vei interpreta pe toate trei.

Insa triunghiul dramei este diferit decat purul ajutor. Purul ajutor isi are originea in recunoasterea unicitatii fiecaruia dintre noi si vine din compasiune, nu mila. Vine din recunoasterea faptului ca daca o celula din familia umana sufera, intregul organism are probleme. Nu apare dintr-un sentiment de neajutorare sau dintr-o „rana”. Purul ajutor nu judeca pe nimeni sau sa-i priveasca pe ceilalti ca inferiori. Purul ajutor recunoaste si vede intregul in orice om, este precum o energie care te impinge sa iti ajuti aproapele. Purul ajutor serveste atat pe cel care ofera cat si pe cel care primeste. Ii da celui care ofera sentimentul de implinire profunda – care apare atunci cand stii ca esti folosit ca un instrument al iubirii divine. Purul ajutor nu te umple cu resentimente si fara energie, dimpotriva te energizeaza, te face sa te simti implinit, pentru ca energia iubirii te umple in acelasi timp si pe tine si pe cel care este ajutat prin intermediul tau.

Tocmai de aceea nu trebuie sa ignori impulsul de a-i ajuta pe ceilalti. Purul ajutor este frumos, o extensie naturala a compasiunii, iar in prezent avem nevoie mai mult ca niciodata de ajutor plin de compaiune. Indiferent ca te implici in ajutorarea unei persoane, a unui grup de oameni, sau a unei specii amenintata cu disparitia, ajutorul pur arata modul in care binecuvantam viata si cum aceasta ne binecuvanteaza pe noi. Insa daca esti motivat de sentimentul ca trebuie sa salvezi lumea sau ca totul va ajunge in iad, ori ca trebuie sa oferi tot ce ai pentru ca doar asa ajungi in rai si traiesti o viata plina de moralitate s-ar putea sa ai nevoie de o pauza.

Ce te motiveaza pe tine sa-i ajuti pe ceilalti?

Daca te simti obligat sa ajuti, sa rezolvi sau sa salvezi opreste-te inainte sa treci pe pilot automat. Fii atent cand apare sentimentul de a ajuta si apoi fii atent la motivatie. Daca traiesti Complexul Salvatorului, poate ca ar trebui sa te impotrivesti acestei porniri si sa-ti faci timp pentru o introspectie.

Intreaba-te, „De ce simt nevoia sa dau o mana de ajutor?” Vezi daca descoperi una dintre motivatiile celui se confrunta cu Complexul Salvatorului:

– stimti ca iti pare rau de ceilalti

– teama de a nu dezamagi pe cineva

– dorinta de a primi aprobarea celorlalti

– nu simti ca esti suficient de bun pana nu ajuti pe cineva

– incerci de a-i face pe ceilalti sa te placa facandu-se indispensabil;

– teama ca nu vei fi iubit daca nu ajuti pe cineva

– lipsa de incredere in cealalta persoana (trimiti un mesaj de genul: „N-am incredere ca te poti ajuta singur”).

Daca impulsul de a oferi ajutor se sprijina pe oricare dintre motivele de mai sus, inseamna ca are la baza egoul, lucru care nu-ti va fi de folosi nici tie, nici celui pe care il ajuti. Daca te afli in aceasta situatie, nu te judeca si nici critica. Nu traumatiza copilul tau interior care doreste doar sa se simta bine. Iubeste-l din tot sufletul, si spune-i ca este ok asa cum este acum.

continuarea: Sfatulparintilor.ro