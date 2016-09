Concert în aer liber și concurs de badminton la Palas Iași, în weekend

Un nou sfârșit de săptămână se apropie, iar ansamblul Palas a pregătit evenimente care să aducă bucurie tuturor ieșenilor și nu numai.

Sâmbătă, 3 septembrie 2016, este o zi dedicată muzicii clasice. În peisajul elegant al parcului Palas se va instala scena de pe care orchestra simfonică a Filarmonicii de Stat „Moldova” Iași va oferi publicului o reprezentație de excepție. Concertul „Bucuria ritmului și a dansului” va începe de la ora 19.00 și va oferi publicului interpretări instrumentale ale unor partituri celebre. În prim-plan va fi dirijorul Adrian Petrescu, maestrul având și rolul de solist la saxofon.

Sâmbătă și duminică, în parcul Palas se va desfășura o competiție de badminton. Iubitorii de sport și distracție vor concura câte doi, în funcție de gen și de cele patru grupe: 9 – 14 ani, 15 – 18 ani, peste 19 ani și profesioniști. Cei care vor impresiona prin mișcarea rachetelor de badminton vor fi premiați. Cel mai bun jucător și cea mai bună jucătoare din fiecare grupă vor primi CEC-uri de cumpărături în valoare de 200 de lei și o geantă sport, ocupanții locului doi vor fi premiați cu câte o geantă și o sticlă sport, iar cei de pe locul trei vor fi răsplătiți cu mingii de fotbal și sticle sport.

Competiția de badminton este organizată de ansamblul Palas, în cadrul campaniei care marchează începutul noului an școlar. Până pe 18 septembrie, cei care fac cumpărături de minimum 150 de lei din magazinele Palas Mall se pot înscrie la tombolă. Fiecare dintre cele trei săptămâni de desfășurare a campaniei are o tematică diferită, modă, sport și realitate virtuală, și se încheie cu acordarea unui mare premiu: o sesiune de shopping în valoare de 4.000 de lei, o trotinetă electrică și un pachet format dintr-o pereche de ochelari realitate virtuală Samsung Gear VR și un smartphone Samsung S7 Edge. În plus, în fiecare zi, primii 200 de participanți sunt răsplătiți cu premii instant: caiete și lunch box-uri, ochelari 3D pentru smartphone, consultații pentru un zâmbet perfect, sesiuni de înfrumusețare pentru mămici, rechizite cool, accesorii în trend și meniuri sănătoase.

Duminică, de la ora 11.00, în piațeta Intersport, copiii sunt așteptați la întâlnirea cu marionetele. Cei mici se vor amuza și vor învăța lucruri noi din piesa de teatru de păpuși.