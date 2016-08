Concursul organizat de „Dorel” la Fisc a fost reluat

Fiscul reia concursul de angajare pentru ocuparea posturilor de vameşi, organizat iniţial cu mari deficienţe birocratice. Zeci de candidaţi s-au plâns în luna iunie 2016 că nu au putut să se înscrie la concurs sau au fost descalificaţi din cauza unei greşeli în anunţul de angajare. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi (DGRFP) va relua procedura pe 23 septembrie, atunci când la sediul instituţiei este programată proba scrisă, respectiv pe 28 septembrie, când va avea loc interviul pentru ocuparea funcţiilor publice de inspector vamal, 13 la număr, în cadrul Biroului de Frontieră Vicovu de Sus.

Zece posturi de inspectori vamali sunt disponibile în cadrul Compartimentului Supraveghere şi Control Vamal, două posturi de inspector în cadrul Compartimentului Informatizare şi un post la Compartimentul Financiar, Contabilitate şi Administrativ. Candidaţii trebuie să depună dosarele de înscriere la concurs la secretariatul comisiei în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, începând de pe 23 august 2016 şi până pe 12 septembrie 2016 inclusiv. În urmă cu două luni, „Ziarul de Iaşi” a descoperit şi relatat o serie de erori ale funcţionarilor din cadrul DGRFP din cauza cărora peste 30 de persoane au ratat şansa de a participa la probele concursului. Principala problemă semnalată de candidaţi a fost legată de termenul limită de depunere a dosarelor, care nu a fost specificat concret în anunţ.

Potrivit datelor publicate anterior de ziarul nostru, în anunţul „buclucaş” au fost notate ca termene limită două perioade: „20 de zile (n.r. - calendaristice) de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial” şi „20 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial”. Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial pe data de 20 mai, astfel că termenele limită erau fie 8 iunie, fie 16 iunie, aspect care i-a indus în eroare pe mulţi dintre candidaţii la postul de inspector vamal, care au luat în calcul perioada de 20 de zile lucrătoare, potrivit căreia ar fi avut timp inclusiv luni, 13 iunie, să se înscrie. Ca atare, atunci, zeci de candidaţi şi-au văzut dosarele respinse pentru că ar fi depăşit termenul de înscriere şi se aflau în imposibilitatea de a mai participa la celelalte probe ale concursului.

„Vă spun sincer, am încremenit când am citit rezultatele de la selecţia dosarelor. Am sunat înainte la numărul din anunţ să întreb dacă pot veni vineri, mi s-a spus că da, se poate. Mi-am luat liber de la muncă, am venit tocmai de la Suceava să depun dosarul. Nu mi-a venit să cred că a fost respins. Suntem peste 20 în situaţia asta, vă spun sigur că toţi au depus dosarele joi sau vineri, pentru că mai târziu nu le-ar fi primit”, a declarat la finele lunii iunie, sub rezerva anonimatului, una din candidatele respinse. După o serie de contestaţii din partea candidaţilor şi relatările mediatice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a suspendat procedura iniţială de concurs a Fiscului şi a decis să organizeze un alt concurs în limitele legii. ANFP a constatat că nu a fost respectat termenul privind depunerea dosarelor, dar a avut obiecţii şi asupra neîndeplinirii altor condiţii de participare la concurs, stipulate în anunţul DGRFP.