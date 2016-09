Continuă ancheta în cazul femeii ucise de o infecţie luată din spital

Infecţia nosocomială pe care Bibiana Balint a dezvoltat-o în Spitalul „Sfântul Spiridon“, respectiv manevrele de recuperare pe care kinetoterapetul Mioara Chirvase i le-a făcut ieşencei, nu constituie subiecte care pot face obiectul unei anchete a Colegiului Medicilor Iaşi. Ieri, apropiaţii ieşencei care a murit după o septicemie determinată de infecţii cu mai multe bacterii luate în timpul internării la Spitalul „Sfântul Spiridon“ au primit un mesaj surprinzător din partea Colegiului Medicilor din Iaşi.

„Ni s-a spus că o infecţie nosocomială şi o manevră de recuperare pe care noi o considerăm greşită, având în vedere că a determinat ieşirea protezei, nu pot fi anchetate de CM, ci de direcţia medicală a spitalului. Membrul comisiei de jurisdicţie, dr. Palade, ne-a întrebat dacă am văzut contractul de muncă al kinetoterapeutului Mioara Chirvase, de parcă atunci când vine un specialist la patul bolnavului îi ceri contractul de muncă“, a precizat Carmen Berindei, cumnata ieşencei decedate.

La Colegiu, doar acte medicale?

Cu toate că pe certificatul constatator al decesului Bibianei Balint se precizează că printre cauzele care au contribuit la sfârşitul pacientei se numără infecţia cu Clostridium difficile, respectiv cea cu stafilococul pioceanic - infecţii pe care pacienta le-a dezvoltat în timpul internării la Spitalul „Sfântul Spiridon“ - CMI le-a transmis rudelor că nu pot ancheta o astfel de situaţie.

„Ni s-a mai spus că doar actele medicale pot fi contestate şi anchetate la CMI. Prin urmare, am făcut un proces-verbal în care am întrebat de ce medicul curant din clinica de ortopedie a externat pacienta, având în vedere că ea nu era vindecată, din moment ce după două-trei zile a fost dusă cu ambulanţa la Spitalul de Boli Infecţioase. Noi am fost foarte mulţumiţi de serviciile dr. Cionca, medicul care a operat-o pe cumnata mea, însă dacă la CMI doar actele medicale pot fi anchetate, am solicitat un punct de vedere al specialiştilor asupra faptului că pacienţii sunt externaţi chiar dacă infecţia nosocomială nu este tratată şi trecută în proporţie de 100%“, a mai apreciat Carmen Berindei.

Potrivit preşedintelui CMI, dr. Liviu Oprea, indiferent de formularea reclamaţiei rudelor pacientei decedate, aceasta va fi analizată, şi reprezentanţii colegiului vor oferi un punct de vedere.

„Este posibil să fie o problemă de redactare a reclamaţiei. Într-adevăr, comisia colegiului anchetează doar situaţiile în care cineva reclamă un posibil act medical greşit“, a precizat dr. Liviu Oprea.

Operată de coxartroză

Bibiana Balint a fost operată în Clinica de Ortopedie de la Spitalul „Sfântul Spiridon“ în luna mai. La puţin timp de la intervenţia chirurgicală pentru coxartroză, în timpul unor manevre de recuperare medicală efecutate de profesorul de cultură fizică-medicală Maria Chirvase, proteza pacientei s-a desprins din locul în care a fost montată de ortopezi. După câteva zile, bolnava ajungea în Clinica ATI a spitalului în stare de septicemie, după ce a dezvoltat o infecţie nosocomială cu Clostridium difficile.

Reprezentanţii spitalului au explicat în luna iunie că, după tratamentul adecvat, pacienta a fost externată cu stare ameliorată. Însă, după alte câteva zile de la externare, Bibiana Balint a fost găsită inconştientă şi a fost transportată de urgenţă la Spitalul de Boli Infecţioase. Aici, după trei săptămâni de supraveghere în ATI, intubată şi ventilată mecanic, ieşeanca în vârstă de 67 de ani a murit, pe 27 iunie. Cauza directă care a provocat decesul bolnavei a fost o „disfuncţie organică multilpă“, apărută pe fondul unui „sepsis sever“, determinat de o escară sacrată infectată cu staphilococus aeruginosa, respectiv de o colită cu Clostridium difficile.

