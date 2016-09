Coordonatorul PNL Iași, Dan Motreanu, martor cheie in dosarul lui Bogdan Olteanu. Confruntarea de miercuri de la DNA

In apararea lui, Bogdan Olteanu l-a chemat miercuri ca martor pe fostul sau subaltern din Camera Deputatilor, dar si de la partid: Dan Motreanu, care a spus ca nu stie nimic, deoarece in perioada aceea era la Calarasi, in campanie electorala

Candva mana dreapta a lui Bogdan Olteanu, si in Parlament, si in PNL, Dan Motreanu parea sa fie unul dintre martorii cheie in dosarul fostului viceguvernator al BNR. Numele lui aparea in interceptarile telefonice, iar unul dintre martorii care l-au denuntat pe Olteanu ca ar fi primit doua milioane de euro spaga de la Sorin Ovidiu Vintu sustine ca Motreanu ar fi asistat la plata banilor. Politicianul, el insusi judecat intr-un dosar de coruptie, sustine ca nu isi aduce aminte sa fi vazut pe cineva aducandu-i bani lui Olteanu chiar in sediul PNL.

Cristian Durgheu, avocatul lui Bogdan Olteanu, spune ca “Motreanu poate inclina balanta in acest dosar: fie in favoarea acuzarii, fie in cea a apararii”.

Baltanta pare sa o fi inclinat si Sorin Ovidiu Vintu care a fost adus de la Penitenciarul Rahova pentru a sta fata in fata cu Bogdan Olteanu. Iar confruntarea menita sa ii convinga pe procurorii anticoruptie cine minte si cine spune adevarul in acest scandal de coruptie, pare sa il fi pus intr-o lumina proasta pe Olteanu - sustin surse din ancheta.

De-acum cel mai important martor ramane Calin Popescu Tariceanu, iar audierea presedintelui Senatului este imineninta si importanta. El trebuie sa spuna cum l-a numit pe Liviu Mihaiu guvernator al Deltei si sa raspunda la acuzatia lui Vintu, potrivit caruia ca din cele doua milioane de euro platite lui Olteanu, unul ii revenea celui care astazi ocupa a doua functie in stat.

