Copii: e mai bine ca antibioticul să se administreze injectabil?

Dr. Cătălina Ionescu, medic pediatru, Unitatea de Primire Urgenţe, Spitalul de Copii „Sf. Maria“ Iaşi:

„Calea de administrare a antibioticului depinde de tipul afecţiunii, de severitatea acesteia, de complianţa pacientului la terapia orală -copil care varsă, care nu primeşte medicaţia per os - n.r. pe gură). În aceste cazuri se recomandă administrarea antibioticelor injectabil. Administrarea sub formă de tabletă se face la copilul peste 5 ani, vârsta la care colaborează. La vârste mai mici nu se poate administra sub formă de tabletă întrucât există riscul de aspiraţie. Există situaţii când copilul nu agreează suspensiile de antibiotic şi în acest caz se pot da tabletă sub formă de pulbere (pisate) dizolvate în apă“.

După câte doze de antibiotic ar trebui sa nu mai apară pusee febrile?

Antibioticul tratează infecţia bacteriană, iar febra reprezintă modul de reactiv al organismului la infecţie. Prezenţa febrei nu înseamnă necesaitatea introducerii de antibiotic, infecţiile virale manifestându-se cu febră, iar antibioticele nu sunt eficiente. Dacă se indică utilizarea de antibiotic, febra poate să se menţină 48 - 72 ore. Dacă febra durează peste 3 - 4 zile sub antibiotic, înseamnă că fie antibioticul nu acoperă spectrul infecţiei, fie nu s-a indicat corespunzător (o infecţie virală), fie vorbim de o rezistenţă la antibiotic sau o suprainfecţie.

Dacă febra persistă trebuie schimbat antibioticul? Nu are efect?

Răspunsul la tratament trebuie apreciat de medicul care a examinat iniţial pacientul, întrucât acesta ştie ce a găsit la primă examinare şi de ce a făcut recomandarea respective. În funcţie de rezultatul reevaluării se apreciază conduit ulterioară.

Ce se întâmplă dacă întârziem cu administrarea dozelor de antibiotic?

Recomandarea este de a respecta ora de administrare a medicaţiei. Însă, dacă din diverse motive nu se poate administra la ora fixată, intervalul de administrare trebuie să fie de maxim 1 oră înainte sau după ora stabilită anterior ( asta dacă este vorba de medicaţie care se administrează în mai multe prize pe zi). Pentru cazul în care administrarea este în doză unică pe zi, intervalul de administrare trebuie să fie de maxim 2 ore înainte sau după ora stabilită anterior

Dacă renunţăm mai repede la tratament, imediat ce simptomele supărătoare dispar, boala va reveni?

Fiecare medicaţie în parte şi în special antibioticele o anumită perioadă de administrare. Întreruperea administrării înainte de termenul stabilit poate avea consecinţe - rezistenţa la antibiotic, agravarea bolii iniţiale

E adevărat că laptele diminuează efectul antibioticelor?

Absorbţia gastrointestinală a antibioticelor orale poate fi influenţată de numeroşi factori, incluzând aciditatea gastrică, prezenţa grăsimilor sau a altor nutrienţi în stomac, prezenţa unor elemente de tip calciu. Clasic, tetraciclinele de tipul „doxiciclină“ şi chinolonele de tipul „ciprofloxacinei“ nu pot fi luate cu lapte, deoarece calciul din lapte se leagă de antibiotic şi influenţează absorbţia acestuia. De asemenea, alimentele pot reduce absorbţia unor antibiotice şi de aceea trebuie respectate indicaţiile de a fi luate sau nu pe stomacul gol.

Probioticele se iau pe tot parcursul tratamentului cu antibiotice? Care este rolul lor?

Probioticele sunt microorganisme vii, în special bacterii, asemănătoare celor găsite în organismul uman. Sunt cunoscute ca bacteria bune, efectul lor fiind de a menţine balanţa microbiologică de la nivelul intestinului. Lactobacillus exista în mod obişnuit la nivelul sistemului digestive, urinar si genital şi se descriu peste 50 de specii. Lactobacillus acidophilus este prezent în tubul digestiv si produce acid lactic şi alte substanţe benefice unei funcţionalităţi normale şi modifica pH-ul intestinal, cu efect supresiv creşterii bacteriilor patogene. De asemenea produce lactaza, enzima implicată în digestia lactozei. Pe lângă sursa locală digestive, Lactobacillus acidophilus se găseşte în alimente fermentate, de tipul iaurturilor, precum şi în suplimente alimentare sub formă de pulbere sau capsule - diverse produse comerciale. Antibioticele actionează şi asupra bacteriilor bune, dar şi asupra celor rele, modificând balanta microbiologică de la nivel intestinal, având ca şi consecinţă diareea. Utilizarea probioticelor în timpul tratamentului cu antibiotic are drept scop menţinerea unui echilibru normal la nivelul intestinului, tocmai pentru a evita efectele secundare ale administrării antibioticelor - diaree, dureri abdominale, intoleranţă secundară la lactoză. Având în vedere modul de acţiune al antibioticelor, se recomandă ca aceste probiotice să se administreze la 2 ore după antibiotic, tocmai pentru a nu fi distruse de acesta. Durata administrării probioticelor trebuie să ţină cont de clasa de antibiotic, durata administrării şi frecvenţa administrării acestora, de statusul pacientului (deficit imun, afecţiuni cronice digestive), prezenta reacţiilor adverse la antibiotice. Din aceleaşi considerente prezentate mai sus, se asociază probiotice chiar dacă antibioticele se administrează injectabil“.

Efecte adverse

Diareea

Este una dintre cele mai frecvente reacţii la administrarea de antibiotice. Acestea sunt prescrise pentru a distruge diverse bacterii, însă uneori atacă şi bacteriile benefice sau flora din intestine. Ea este destul de frecventă şi nu pune probleme grave sănătăţii copilului. Iată ce se poate face pentru a diminua acest efect advers:

- Pe parcursul tratamentului cu antibiotice, daţi copilului probiotice - acestea vor ajuta la menţinerea florei intestinale;

- Cereţi sfatul medicului în cazul în care diareea este severă şi există mai mult de 6-8 scaune pe zi.

Afte bucale

Acestea apar din cauza faptului că antibioticele distrug flora normală din gura copilului şi permit dezvoltarea bacteriilor. Acestea pot apărea pe interiorul obrajilor, pe limbă, în interiorul buzelor sau pe gingii. Administrarea de probiotice poate fi, de asemenea, de ajutor pentru prevenirea acestui efect.

Vărsături

Uneori, copiii pot manifesta vărsături în urma administrării antibioticelor. Dacă acest lucru se întâmplă o dată sau de 2 ori pe parcursul tratamentului nu trebuie să vă faceţi griji. Este posibil ca această reacţie să apară din cauza gustului neplăcut. Dacă micuţul vomită la mai puţin de 15 minute de la administrare atunci trebuie să îi daţi o altă doză. Dacă vărsăturile persistă, contactaţi medicul.

Reacţii alergice

Reacţiile alergice pot fi determinate de produsul în sine sau de excipienţi. Se pot manifesta prin mâncărime, eritem (congestive), alergodermie, până la şoc anafilactic. Funcţie de tipul reacţiei alergice se decide întreruperea sau nu a medicaţiei.

Iritaţii la nivelul pielii (eczeme)

Iritaţia la nivelul pielii prin prezenţa unor bubiţe mici şi roşii, pruriginoase sau a unor băşicuţe este adesea rezultatul alergiei la respectivul antibiotic. Dacă observi că apar astfel de iritaţii, nu mai daţi copilului antibiotic şi contactaţi medicul pentru a-l schimba. Este posibil ca acesta să vă prescrie un antihistaminic pentru a ameliora simptomele.

Iritaţia de scutec

Există două tipuri de iritaţie de scutec de efectul antibioticelor:

- iritaţia de contact - de la scaunele moi care irită funduleţul bebeluşului;

- iritaţia de scutec fungică - apare din cauza absenţei florei intestinale normale, premiţând fungilor să se dezvolte în intestine; infecţia se transmite în scaunele copilului şi cauzează iritaţia. Consumul de probiotice poate preveni apariţia iritaţiei de scutec în timpul consumului de antibiotice. De asemenea, o cremă sau unguent de barieră, pe bază de zinc, poate preveni apariţia incomodelor iritaţii.