Copiii pana in 3 ani ar putea fi scosi de la intretinere pentru ca "nici animalele nu platesc"

Familiile care au copii mici vor plati mai putin la intretinere, daca proiectul unui parlamentar va deveni lege.

Initiativa liberalului Dragos Luchian a trecut deja de votul Senatului, cu 74 de voturi favorabile. Daca va trece si de Camera Deputatilor, care este for decizional, copiii de pana in trei ani vor fi scosi de la intretinere.

Dragos Luchian sustine in expunerea de motive ca, in opinia sa, nu se justifica includerea minorilor care au sub trei ani in numarul persoanelor care platesc cheltuielile de intretinere ale locuintei si cele ale asociatiei de proprietari.

In expunerea de motive, liberalul compara copiii de pana in trei ani cu... animalele de companie, care nici ele nu sunt incluse la intretinere.

