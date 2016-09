Coreea de Nord a lansat 3 rachete balistice de pe coasta de est, in timpul summitului G20 din China

Coreea de Nord a lansat luni dimineata trei rachete balistice de pe coasta de est, in mare, a anuntat agentia sud-coreeana de presa Yonhap, citata de Associated Press. Lansarea vine ca o dovada de forta in marja summitului G20 din China, la care iau parte lideri din intreaga lume, inclusiv presedintele american Barack Obama.

In urma cu aproximativ doua saptamani, regimul de la Phenian a lansat o racheta balistica de pe un submarin, racheta care a zburat circa 500 de kilometri spre coastele japoneze, inainte de a se prabusi in apele marii Japoniei.

Coreea de Nord este vizata de sanctiuni internationale dure dupa ce a desfasurat patru teste nucleare in ultimii ani.