Coreea de Nord cere sa fie recunoscuta drept PUTERE NUCLEARA. Reactia dura a Statelor Unite

Coreea de Nord a cerut duminica Statelor Unite sa o recunoasca drept 'stat dotat cu arme nucleare', la doua zile dupa ce Phenianul a efectuat al cincilea sau test nuclear, cel mai puternic de pana acum, relateaza AFP si Reuters.

''(Presedintele Barack) Obama face ceea ce poate pentru a refuza (Coreii de Nord) statutul strategic de stat dotat cu arme nucleare, dar in acelasi timp el este stupid pentru ca incearca sa acopere soarele cu palma'', a declarat un purtator de cuvant al Ministerului de Externe nord-coreean.

Intr-un comunicat de presa, acesta a afirmat ca recentul test nuclear efectuat de Phenian a reprezentat un raspuns necesar la amenintarea nucleara din partea SUA. ''Coreea de Nord va lucra la dezvoltarea fortei sale nucleare in calitate si cantitate'', se mai mentioneaza in comunicatul citat.

In replica, duminica trimisul special al Washingtonului, Sung Kim a descris comportamentul Coreei de Nord ca "provocator si inacceptabil".

"Pe langa actiunile in Consiliul de Securiate (al ONU - n. red.), atat SUA cat si Japonia, alaturi de Coreea de Sud, vor lua in considerare masuri unilaterale, bilaterale si o posibila cooperare trilaterala", a declarat presei reprezentantul american pentru Coreea de Nord, dupa intalniri la Tokyo cu oficialitati de rang inalt din ministerul de externe japonez.

Coreea de Nord a efectuat primul sau test nuclear in 2006, atragandu-si critici si sanctiuni din partea Natiunilor Unite, iar cel mai recent asemenea test s-a desfasurat in ianuarie. Phenianul a anuntat atunci ca a efectuat cu succes primul sau test cu bomba cu hidrogen. Al treilea test nuclear nord-coreean, inregistrat in februarie 2013, era considerat pana acum cel mai puternic, energia degajata fiind estimata la 6 - 9 kilotone.

Stirileprotv.ro