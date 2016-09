Creşteţi calitatea jocului!

CSM Politehnica Iaşi a reluat sâmbătă seară antrenamentele după zilele libere primite la finele partidei contra FC Steaua Bucureşti, restanţa din prima rundă, disputată miercuri, în Capitală. La cererea preşedintelui executiv al CSM, Florin Prunea, la echipă a sosit ieri şi antrenorul principal Nicolo Napoli, cel care, iniţial, intenţionase să revină de acasă în această săptămână. Şefii clubului speră ca zilele de pauză să fi adus liniştea necesară pentru ca formaţia ieşeană să urce în etapele următoare, lucru absolut necesar pentru atingerea obiectivului, calificarea în play-off, exprimarea echipei lăsând serios de dorit. În ciuda poziţiei bune din clasament, locul V, CSM a avut doar două reprize bune în acest start de sezon: a doua cu Gaz Metan şi prima cu ASA, două formaţii modeste ale campionatului. În rest, s-a navigat între foarte slab şi slab, indiferent unde s-a jucat, la Craiova, la Botoşani, în Cupa Ligii, cu Viitorul, acasă, la Chiajna sau contra FC Steaua. Acest fapt este cu atât mai surprinzător cu cât CSM era recunoscută ca o echipă care se simte mai bine în deplasare decât acasă, iar ultimele patru meciuri din cele cinci fără victorie au fost disputate în afara Iaşului. Cum scuza oboselii ţine doar până la un punct (să nu se uite că, de pildă, deplasările s-au făcut aproape numai cu avionul, iar între meciul de la Chiajna şi cel cu FC Steaua s-a stat în cantonament, la Snagov), “Ziarul de Iaşi” consideră că problemele importante ale echipei sunt următoarele.

1. Campania de transferări a verii

Niciunul dintre jucătorii aduşi în această vară nu a adus vreun plus. Dan Roman a confirmat de ce la Botoşani nu prindea nici banca de rezerve, Ciucur nu s-a reintegrat, Martin nu prea este pe placul lui Napoli, Sato nu a jucat deloc (!), iar Ştefănescu, în ciuda faptului că etalează ceva în plus faţă de alţi jucători under 21, experienţa superioară simţindu-se, nu justifică de ce e promovat în dauna produselor din propria pepinieră, care au salarii mici şi care pot fi valorificate ulterior.

2. Pana lui Napoli. De inspiraţie

Modest şi în sezoanele trecute la capitolul tactic, idee susţinută şi de jucători cu experienţă, care au lucrat cu mulţi alţi tehnicieni, Nicolo Napoli este într-o pasă foarte proastă, deciziile italianului surprinzând negativ atât în interiorul vestiarului cât şi pe observatori neutri. Păstrarea la Chiajna a liniei mediane care nu a fost în stare să facă echipa să şuteze pe poartă la meciul cu Viitorul, utilizarea modulului cu trei stoperi în faţa Concordiei şi a FC Steaua, formaţii care au jucat cu un singur atacant, efectuarea unei singure schimbări la Chiajna, în minutul 90, scoaterea lui Cristea în disputa cu steliştii, tactica ultradefensivă pe care a mers în disputa cu o echipă ciunţită a Stelei, care, în plus, a jucat în inferioritate mai bine de jumătate de oră, creditul exagerat acordat lui Piccioni, problemele de la fazele fixe, care persistă, sunt doar câteva dintre argumentele celor care susţin că Napoli greşeşte flagrant în ultima perioadă. În paranteză fie spus, criticile nu trebuie legate de stilul de joc, bazat, ca şi până acum, pe apărare şi contre ci de lipsa de inspiraţie care generează ca acest stil să nu mai aibă roadele din sezonul trecut, când Iaşul câştiga, chiar şi chinuit, de regulă cu un singur gol diferenţă.

3. Prestaţia liniei mediane

În ceea ce priveşte jocul, principala problemă o reprezintă prestaţia liniei mediene. La acest capitol, nu trebuie trecută cu vederea eroarea de optică a verii. Deşi şi în sezonul trecut mijlocul era compartimentul cu cele mai mari probleme, nu numai că nu au fost aduse întăriri serioase în acea zonă a terenului, dar s-a şi luat decizia ca jucătorul under 21 să fie un mijlocaş. Or Ştefănescu sauTârşa mai au mult până a fi oameni care să ducă greul, sosirea lui Ciucur nefiind astfel pusă în valoare. Iar dacă mai amintim că Napoli lucrează foarte puţin la construcţia de trasee, lucru ce se vede din plin la Böle, care punctează doar prin acţiuni individuale, că Mitic confirmă că e util doar pe fază defensivă iar Gheorghe că e jucător de zile, avem explicaţia faptului că Andrei Cristea rămâne de multe ori un turist rătăcit în atac, neavând nici susţinere, nici mingi utile pentru a-şi pune în valoare calităţile de golgeter pe care le are.

Trăgând linie, e de lucru la CSM pentru ca echipa să joace fotbal. Nu neapărat spectaculos, dar fotbal!