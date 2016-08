CSM Politehnica Iaşi a plecat ieri, cu avionul, la Bucureşti. Vineri, ieşenii vor juca în compania Concordiei Chiajna, în etapa a VI-a a Ligii I, iar miercurea viitoare cu Steaua Bucureşti, într-o partidă restantă din prima rundă. Din delegaţia care a făcut deplasarea lipseşte Alexandru Creţu, care se află în conflict cu şefii clubului. “Clubul mi-a spus că jucătorul Creţu nu vrea să-şi prelungească contractul, aşa că nu l-am convocat pentru aceste meciuri. Rămâne să se pregătească la Iaşi până joia viitoare, când revine echipa acasă” a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, antrenorul Nicolo Napoli. Preşedintele Florin Prunea a spus că lucrurile nu se vor opri aici: “Am discutat cu Creţu şi miercuri, înaintea plecării echipei spre Bucureşti. Continuă să refuze prelungirea contractului, deşi i-am oferit un contract avantajos. Miercuri am propus Comitetului Director punerea lui Creţu pe lista de transferări, aştept decizia comitetului”.

În privinţa dublei care urmează, Napoli a anunţat că va merge la victorie în ambele dispute: “Cu Chiajna vom avea o partidă grea. Au câştigat la Târgu Mureş, a jucat bine şi în partidele pe care le-a pierdut. Chiar dacă echipa nu e într-un moment bun, vom merge la victorie. Faptul că am jucat cu Viitorul ceva mai bine decât la Craiova ne dă speranţe. Şi la Steaua vom merge la victorie. Chiar dacă vor avea jucători convocaţi la naţională, steliştii nu vor avea probleme de efectiv, pentru că au un lot din care pot face trei echipe”.

La conferinţa de presă de ieri, Napoli a venit însoţit de Narcis Bădic, un fotbalist marginalizat în ultima perioadă, care nu a mai prins nici banca de rezerve. “Nu am lipsit din motive medicale, am fost apt de joc. Îmi aştept momentul. Domnul Napoli va decide când se va baza pe mine. Ne aşteaptă două partide dificile, însă noi mergem la victorie şi la Chiajna şi cu Steaua. Ne concentrăm pe meciul de la Chiajna, când trebuie să depăşim momentul mai puţin plăcut existent. Apoi, ne vom concentra pe partida cu Steaua, o echipă cu un lot foarte valoros, pe care nu am învins-o până acum, sperăm s-o facem săptămâna viitoare. Atmosfera este bună la echipă, avem ambiţia de a ne atinge obiectivul, calificarea în play-off” a declarat Bădic.

După cum v-am informat, CSM Politehnica stă de aseară şi până joia viitoare la Snagov.