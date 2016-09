Criză serioasă de personal în maternităţile ieşene

Lipsuri mari sunt în compartimentele de Terapie Intensivă şi Neonatologie.

Cele două maternităţi de stat din Iaşi, Maternitatea „Elena Doamna“, dar şi Maternitatea „Cuza Vodă“ se confruntă cu lipsa personalului medical, în special în secţiile de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) şi Neonatologie. În această perioadă vor fi scoase la concurs mai multe posturi pentru a acoperi cele mai grave lipsuri.

La Maternitatea „Elena Doamna“ deficienţele în ceea ce priveşte personalul medical sunt înregistrate în compartimentul ATI, în secţia de Neonatologie, dar şi la Compartimentul de Infecţii Nosocomiale. În luna iulie a acestui an, unitatea medicală a scos la concurs un post de medic specialist pentru specialitatea de neonatologie, însă pentru că nu şi-a exprimat nimeni intenţia de a participa, acesta a rămas neocupat şi a mai fost scos o dată la concurs în luna august, iar de data aceasta şi-au depus dosarele doi medici care urmează să susţină proba scrisă pe data de 12 septembrie. De asemenea, în compartimentul ATI ar mai fi necesar încă un medic şi două asistente. „Sunt specialităţi deficitare, cu puţini medici, tocmai din acest motiv, că sunt sectoare destul de dificile“, a precizat Cristina Dobre, managerul unităţii medicale.

Maternitatea îşi desfăşoară cu dificultate activitatea şi în cadrul Compartimentului de Infecţii Nosocomiale după ce medicul epidemiolog se află în concediu medical de mai multe luni, asistentul medical şi-a dat demisia, iar în locul său nu s-a mai prezentat nimeni la concurs. La sfârşitul lunii iulie, unitatea medicală a scos la concurs mai multe posturi de asistent medical, printre care şi cel pentru Compartimentul de Infecţii Nosocomiale, însă nu şi-a depus nimeni dosarul pentru a participa la concurs. Astfel, postul a rămas în continuare vacant.

„Pentru că în ultimii ani şcolile postliceale nu mai au specializări pentru asistente medicale de epidemiologie, acum putem angaja orice asistent medical generalist, însă în cazul ultimului post scos la concurs, nu s-a prezentat nimeni. Am fi preferat totuşi să găsim un asistent specializat pe partea de epidemiologie, deoarece este un sector dificil şi foarte important pentru spital“, a completat managerul Maternităţii „Elena Doamna“.

O asistentă are grijă şi de patru sau şase copii de la Terapie Intensivă

Situaţia este asemănătoare şi la Maternitatea „Cuza Vodă“, în special pentru Neonatologie, unde o asistentă are grijă şi de patru sau şase copii. Aici se intenţionează suplimentarea posturilor cu încă cinci locuri. „În cazul nostru, la Terapie Intensivă Neonatală nu există personal cât ar trebui, vom mai solicita o suplimentare a posturilor, însă din păcate, ca să formezi personalul pentru Terapie Intensivă îţi mai trebuie încă doi ani în plus pe lângă formarea pe care o are încă din timpul şcolii. Conform normativelor Ministerului Sănătăţii, o asistentă trebuie să îngrijească cel mult doi copii ventilaţi care necesită suport respirator, iar la noi, uneori, o asistentă îngrijeşte şi patru sau şase copii“, a precizat prof. dr. Maria Stamatin, directorul medical al maternităţii.

Dr. Liviu Oprea, preşedintele Colegiului Medicilor, filiala Iaşi, spune că lipsa de personal este cauzată de faptul că numărul de locuri disponibile la examenul de rezidenţiat nu reflectă nevoile din realitate. „În România nu există o concordanţă, adică nu există un calcul exact, nu este reflectată nevoia reală de medici. Doctorii la nivel naţional sunt distribuiţi în mod inegal, 25% dintre ei lucrează în Bucureşti, restul până la 60% sunt în centrele universitare, iar restul de 40% sunt în celelalte zone ale ţării. Ca să fie acoperite toate zonele şi necesităţile, nu înseamnă că ar trebui să fie mai mulţi, ci să încerci să ridici nivelul economic al unor zone, ca să atragi medici“, a explicat dr. Liviu Oprea.