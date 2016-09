CSM la pământ, Napoli în corzi!

CSM: Grahovac – Voicu, Mihalache, Frăsinescu, Ţigănaşu – Böle, Mitic, Ştefănescu (’46 - Târşa), Ciucur (’46 - V. Gheorghe) – Piccioni, Cristea (’84 Boiciuc). Antrenor: Nicolo Napoli.

Botoşani: Iliev - Patache, Miron, Burcă, Popovici – I. Fülöp, Vaşvari, Bordeianu (’69 - Cucu) – Golofca (’79 - Matulevicius), Herghelegiu (’55 - M. Roman), Astafei. Antrenor: Leo Grozavu.

Cartonaşe galbene: Mihalache (’20), Frăsinescu (’22), Cristea (’40), Voicu (’60, ‘90^3) – Miron (’30), Golofca (‘45^1), Astafei (‘90^1), Fülöp (‘90^2).

Eliminat: Voicu (‘90^2).

Arbitri: Alexandru Tudor; Mihai Artene, Vladimir Urzică.

0-1, min. 16: Ciucur pierde uşor un duel cu Patache pe dreapta, botoşăneanul centrează, Istvan Fülöp preia larg, printre Voicu şi Mihalache şi înscrie de la 6 metri.

“Struţii” de la CSM Politehnica nu au înţeles nimic din jocurile proaste făcute în ultima perioadă şi din criticile venite din exterior, percepându-le drept atacuri şi nu ca pe semnale de alarmă din care să tragă învăţăminte. A fost nevoie de eşecul usturător de aseară, pentru a se scoate capul din nisip şi în locul clişeelor “Suntem în grafic”, “Nu-i nicio criză” să se recunoască franc că echipa nu joacă nimic. Deşi a întâlnit o formaţie alcătuită din jucători cu nume mult mai puţin sonore decât ale Iaşului, care, în plus, a trecut prin două şocuri săptămâna trecută, reducerea salariilor jucătorilor cu 25% şi eliminarea din Cupa Ligii, suferită joi, în faţa rezervelor FC Steaua, CSM nu a fost în stare să-şi pună în valoare niciunul din atuurile avute: avantajul terenului propriu, experienţa superioară, bugetul mai mare, tradiţia fotbalistică etc.

Iaşul a pâlpâit cât de cât în start, când Iliev a parat şuturile nu foarte periculoase trimise de Cristea (’11, ’14). Golul lui Fülöp, căzut după un prim moment în care defensiva gazdelor a fost de nerecunoscut, a basculat total jocul, Botoşaniul preluând frâiele. Grahovac a respins în corner şutul lui Bordeianu (’19), Astafei a trimis peste poartă de la 14 metri (’22), Golofca (’37) şi Bordeanu (39) l-au încercat pe portarul Iaşului, gazdele având un singur şut pe poartă în această perioadă, semnat de Böle (’39).

Nici pauza nu i-a trezit pe “albaştri”, oaspeţii trecând foarte aproape de 2-0 în minutul 58, când Voicu l-a blocat pe Astafei, iar “capul” lui Burcă a nimerit bara. Şi în ultima jumătate de oră Botoşaniul a tras mai mult, Iaşul replicând doar prin Cristea (’64 – blocat de Miron şi apoi de Vaşvari) şi Böle (’71).

Puţin, mult prea puţin pentru o formaţie care a avut în faţă una dintre cele mai modeste linii de fund din Liga I, formată din jucători care prind rar primul 18, cum sunt fundaşii laterali şi doi stoperi extrem de cruzi. Rezultatul, dar şi evoluţia de ansamblu a CSM i-a făcut pe fani să răbufnească pe final, aproape tot stadionul cerându-i demisia lui Nicolo Napoli, preşedintele Prunea fiind şi el luat la rost.

Trăgând linie, Botoşaniul rămâne şeful fotbalistic al Moldovei (trupa lui Leo Grozavu a învins Iaşul în acest sezon şi în Cupa Ligii), oaspeţii impunându-se absolut meritat, cu un scor chiar prea blând faţă de aspectul jocului, iar Iaşul a bifat al şaselea meci oficial la rând fără victorie.

Prunea îl susţine pe Napoli

^ Andrei Cristea şi Ionuţ Voicu au fost aplaudaţi de foarte mulţi fani, spectatorii fiind extrem de iritaţi că primul a fost schimbat, iar Piccioni a rămas pe teren tot meciul. ^ Voicu a luat al doilea “galben” în prelungiri, când a făcut un fault pentru a acoperi ieşirea din poartă a lui Grahovac. Portarul gazdelor a ajuns în careul advers, însă a pierdut mingea, oaspeţii plecând imediat pe contraatac, care a fost stopat de faultul fundaşului ieşean. Căpitanul gazdelor putea fi elimibnat chiar din minutul 60, când a văzut primul “galben”, după ce l-a lovit pe Golofca.^ Preşedintele CSM Politehnica, Florin Prunea nu şi-a pierdut optimismul: “Suporterii au dreptate când cer demisia mie, lui Napoli, jucătorilor. Trebuie să ne asumăm aceste lucruri. Mergem înainte, am încredere că putem scoate echipa din impasul în care se află” a spus fostul portar, care a adăugat: “Noi am fost ca atitudine zero. Mă refer la tot lotul. Nici cu Ibrahimovic nu am fi câştigat azi! Trebuie să avem o discuţie foarte serioasă. Voi propune şi eu diminuarea salariilor. Penalizări nu se pot da, nu permite regulamentul. Au pierdut prima de joc”. ^ Preşedintele oaspeţilor, Cornel Şfaiţer, a explicat de ce salariile jucătorilor au fost tăiate cu 25%. “Ne-am făcut nişte calcule şi am ajuns la concluzia că intrăm în criză cu salariile actuale, neavând cum să ne încadrăm în buget. Am chemat toţi jucătorii, le-am explicaţ situaţia şi le-am spus că vor avea salariile diminuate cu 25% în ultimele cinci luni ale anului. Absolut toţi au înţeles situaţia şi au semnat noile înţelegeri. Cine avea 5 000 a rămas cu 3 750, cine avea 1 000 – cu 750. Am băieţi de caracter la echipă”. ^ Istvan Fülöp a dedicat golul coechipierului său, Dimitrov, ridicând un tricou al acestuia. Bulgarul nu a fost nici rezervă, fiind afectat de faptul că soţia sa a născut un copil care nu a supravieţuit. ^ Oaspeţii nu au mai avut, ca în anii trecuţi, o galerie în adevăratul sens al cuvântului, doar câţiva fani fiind prezenţi în peluzele arenei “Emil Alexandrescu”. ^ Format la Iaşi, Herghelegiu a spus că se bucură pentru succesul echipei sale, care nu are vreo conotaţie aparte pentru el. ^ Plămadă, care a evoluat în trecut, sub formă de împrumut, la CSM, a fost rezervă la oaspeţi. ^ Imediat după bara lui Burcă, din minutul 58, Roman a reluat în poartă. Golul a fost anulat corect, botoşăneanul fiind în ofsaid.

Declaraţiile tehnicienilor

Nicolo Napoli: “Am făcut un meci foarte prost. Echipa mea împreună cu mine. Nu am reuşit să legăm prea multe pase, am greşit mult, nu am stat bine în teren. Nu am cerut jucătorilor să joace cu mingi lungi. Nu mă interesează ce spun suporterii, pot spune ce vor! Bravol celor care au cerut demisia. Suntem pe locul VII cred, avem nouă puncte. Pe Piccioni l-am titularizat pentru că am vrut să joc «4-4-2» şi nu am alte soluţii în atac. Acum, trebuie să ne gândim la meciul cu Dinamo”.

Leo Grozavu: “Nu am nicio revanşă de luat faţă de Iaşi. Mă bucur doar de succesul echipei, mai ales că a fost obţinut în condiţii speciale. Echipa venea după un meci greu şi o înfrângere joi, cu Steaua. În plus, jucătorilor li s-au tăiat salariile cu 25%. Băieţii au avut însă atitudine, au acceptat decizia conducerii şi acest lucru nu s-a simţit în teren. Ne-am luat astfel revanşa faţă de sezonul trecut, când am făcut doar egal deşi meritam să câştigăm aici. Cu acea victorie cred că ajungeam în Europa”