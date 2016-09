Cu ce înlocuiești gălbenușul în preparatele de casă

Majoritatea rețetelor, fie ele de prăjituri, mâncăruri sau gustări sărate, conțin ouă, iar gălbenușul este în top. Are rolul de a lega celelalte ingrediente și de a face compoziția mai moale și mai gustoasă. Oricât ar fi de important, el poate fi înlocuit, mai ales dacă ai probleme de sănătate și încerci să consumi cât mai puține ouă.

Ingrediente simple pentru a înlocui gălbenușul

În cazul în care ai nevoie de gălbenuș la mâncare pentru a lega celelalte ingrediente și pentru a coagula compoziția, dar nu îl poți folosi, îl poți înlocui cu piure de cartofi, miez de pâine înmuiat în lapte, cașcaval ras sau orez fiert foarte moale. Dacă pregătești ceva dulce și ai nevoie de un substitut pentru gălbenuș, alege piureul de banane, suc gros de mere sau amidon de porumb pentru coagulare.

Ține cont, totuși, că piureul de fructe va schimba compoziția și gustul prăjiturii și trebuie folosite numai dacă se potrivesc.

În aluaturile care se coc, gălbenușul poate fi înlocuit cu o lingură de semințe de in măcinate fin și frecate cu 3 linguri de apă fierbinte. Pasta din semințe de in se lasă să se răcească și apoi se adaugă în aluat. Tot în aluaturi, se mai poate adăuga în plus un sfert de lingură de praf de copt în loc de gălbenuș, pentru a crește mai pufoase. Dacă vrei ca plăcinta sau preparatele cu carne tocată să capete o crustă frumoasă la cuptor, nu trebuie neapărat să folosești gălbenuș. Poți folosi și smântână, iaurt sau un amestec mai gros din lapte și unt topit.

