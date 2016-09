Cu dopingul în frunte spre victorii multe

Uite, ciclistul Froomme, sărmanul, e ca un copac boştiuros pe dinăuntru; ia steroid prednisolon pe reţetă, legal, cum ar veni, şi vai! a câştigat numai de trei ori Turul Franţei; mai are până-l ajunge pe Anderson, care a câştigat de 7 ori „cu tratamente” respectivul Tur.

Uite, americanca de patru ori medaliată olimpică Biles, gimnasta în faţa căreia se prostenează americanii, socotind-o mai mare ca Nadia, e bolnavă rău, săraca! Are ADHD „încă din copilărie”, după cum spune chiar ea, o afecţiune care face parte din spectrul larg al autismului, are vicii grave de atenţie fata, uită de la mână pân' la gură, cum ar veni. Din cauza asta ia medicamente „la greu”. Numai nişte ticăloşi spun că boala asta nu are tratament medicamentos, că Biles e o escroacă şi o nesimţită, care-şi bate joc de suferinţa oamenilor cu adevărat afectaţi de ADHD, că nu poţi să ai nivelul de disciplină necesară, ca să te ţii măcar dreaptă pe bârnă, nu mai vorbim să faci şi un exerciţiu.

Sau uite pe zdrahoanca de Serena Williams, femeia bărbată, voinică precum un taur, cu muşchi de boxer de supergrea. Vi se pare numai. E bolnavă, biata! E depresivă, sărmănica! Pare-mi-se că a încercat să tragă şi câte o „linie” de heroină pe nas, dar performanţe canci. Doar râdea ca proasta-n Hală. Aşa că acum ia pastile pe pâine. Îşi sacrifică sănătatea pentru noi, prostimea! Ia un pumn de pastile zilnic, suferă şi… forward! Tot înainte, ca pionierii de altădată, tot înainte, întru binele pionierilor americani!

Ce să mai vorbim de soră-sa Venus!? Ce se află în spatele performanţelor venusiene, pe care le admirăm? Păi, amfetamine (cică un fel de aspirine ca pentru guturai, ne asigură partizanii ei) şi alte chestii, ca să-şi trateze boala. La vremea când alţii ar sta acasă, s-ar trata şi s-ar juca cu nepoţeii, tanti Venus nu! Putea să meargă la jocurile paralimpice cu boala ei, dar ea nu şi nu! Se sacrifică pentru noi. Ce-şi zice, buna tanti Venus: Hai, mă, să mai iau o injecţie, ca să-i fac p-ăştia să tresalte de bucurie la televizor.

Văzând atâţia sportivi suferinzi, şubrezi şi debili, mai cu un picior în groapă, a apărut salvatoarea, mântuitoarea WADA (Agenţia Mondială Antidoping), care a inventat în acte o portiţă, pe care nici nea Mitică Dragomir, miliţianul, nu ar fi fost capabil să o zămislească. A inventat TUE, o regulă potrivit căreia, dacă suferi de o boală, tu, ca sportiv, poţi solicita ca printr-o derogare să ţi se dea dreptul de a folosi medicaţie care, în condiţii normale, e interzisă sportivilor pentru că le sporeşte performanţa. Dacă solicitarea este admisă, respectivele medicamente interzise sportivilor sănătoşi pot fi luate de cei bolnavi fără nici o problemă. Bineînţeles, totul se face pe şestache, c-aşa-i în tenis, vorba unuia. Chestia asta se numeşte „Therapeutical Use Exemption” sau TUE (excepţie/ derogare de la regula antidoping), mai pe româneşte zis, adică să furi cu legea în mână.

Şi uite aşa, domnule, avem parte de distracţie sportivă intensă, iar noi, nerecunoscătorii, ce facem! Ne-apucăm să-i hulim! Frumos ne şade?! Vin nişte împuţiţi de hackeri zişi Fancy Bear şi publică documente de la WADA prin care spun că de fapt sportivii se dopează. Cică-s ruşi hackerii ăştia, domnule, şi… hm, se răzbună ruşii pe americani. Dar mie nu-mi pasă că-s ruşi, tunguşi sau eschimoşi. Nu-mi pasă că-s sportivi ruşi, englezi sau americani. Contează doar dacă e adevărat sau nu, se dopează sau nu? Că-i vorba de dopaj ascuns susţin şi medicii sportivi, şi specialiştii în probleme de doping. Dar mai marii WADA sar în sus ca o fată fecioară căreia nişte derbedei i-au ridicat fustele în cap. Sunt profund dezamăgiţi, frate, consideră că spargerea bazei de date secrete este ilegală, că fecioria trebuie păstrată, fraţilor, că hackerii au comis un act criminal şi că se urmăreşte distrugerea sistemului, inclusiv a prestigiului de care se bucura Agenţia. Dar fata fecioară numită WA(N)DA se dovedeşte a fi de fapt o curvă bătrână, blenoragică şi plină de bube. Şi credeţi că cere retragerea medaliilor dobândite pe nedrept? Nu. Cere suspendarea sportivilor depistaţi că au folosit substanţe interzise? Nu. Curva WA(N)DA dă explicaţii, care se potrivesc ca nuca-n perete, învârte morişca minciunilor mai rău ca morişca celui mai lent şi prăpădit elicopter din lume. Iar în acest timp, noi, prostimea, trebuie să credem în ideea că toţi marii sportivi se tratează inocent de boli îngrozitoare. Şi s-a lipit ideea asta de mulţi dintre noi ca nuga de proteza dentară. Mai credem?

Radu Părpăuţă este scriitor, traducător şi publicist