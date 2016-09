Cu zâmbet pentru zâmbet: povestea unei afaceri de succes în domeniul medicinei dentare

Deşi este pasionat de motociclete şi încă păstrează Vama Veche la loc de cinste printre destinaţiile pentru concediu, în cazul lui Dan Drăghici mitul corporatistului răzvrătit nu se aplică. Pentru a obţine succesul, s-a bazat, mai curând, pe abilitatea de a gândi un business „outside the box“ şi de a avea mereu un plan de rezervă. Primul job al antreprenorului ieşean a fost unul de entry-level la primul supermaket din Iaşi, apoi a devenit, în timp, asistent manager – „sau ce poate însemna asistent manager la un magazin“, spune cu ironie. Dar acolo a învăţat baza „managementului real”, una foarte sănătoasă de altfel şi peste care a tot construit apoi. A urmat perioada de formare şi dezvoltare într-o corporaţie (Rompetrol), unde a activat pentru mai bine de 10 ani, iar în ultimii patru ani ca om de vânzări la nivel regional în zona Moldovei. Acum coordonează trei afaceri diferite ale sale şi se bucură că a îndrăznit să se dezvolte în domeniul medicinei dentare.

Gabriela Onofrei



În paralel cu jobul său de corporatist, în urmă cu nouă ani a gândit şi iniţiat prima lui afacere - un la­bora­tor de tehnică dentară, pe care l-a deschis împreună cu soţia sa. „Ideea ne-a venit la o plimbare cu nişte prieteni dragi, pe Copou. E­ram dezamăgit de ceea ce însemna pia­ţa de tehnică dentară la acea vreme, motiv pentru care am decis ca noi să facem lucrurile altfel. E­ram foarte tineri şi plini de entuziasm, dar toţi cei cărora le prezentam oferta de produse şi lucrări protetice ne refuzau, spunându-ne că, fără o perioadă de ucenicie la alte laboratoare, nu avem nici o şansă. Din păcate, nici un alt laborator de atunci nu se apropia de ceea ce noi credeam că se numeşte «tehnică dentară». Nu ne-am lăsat descurajaţi, aşa că am pornit în sens invers: am promovat afacerea noastră în alte judeţe din Moldova”. Plăcut impresionaţi de rapiditatea livrărilor, profesionalismul şi calitatea produselor oferite, cabinetele dentare din judeţe precum Bo­toşani, Neamţ, Suceava, Vaslui, Vran­cea, Brăila şi Galaţi au început să apeleze tot mai des la Drăghici Dental, astfel încât crearea unei re­ţele de reprezentanţi de vânzări pe pieţele locale a venit firesc.

Cu o activitate începută în două camere închiriate în sediul unei foste fabrici de lapte şi cu un tehnician dentar angajat cu jumătate de normă, Drăghici Dental a devenit astăzi a doua casă pentru mai bine de 60 de angajaţi care furnizează lucrări protetice şi produse de cea mai înaltă calitate pentru 300 de cabinete medicale din regiunea Moldovei. Un argument suficient pentru ca Dan Drăghici să se desprindă definitiv de zona corporatistă şi să se dedice exclusiv extinderii afacerilor proprii.

De la Junior Clinic la Junior & Family Dental Center

Dan Drăghici se arată sceptic cu privire la lejeritatea cu care unii se aventurează să se intituleze „antreprenori”: „nu poţi vorbi despre antreprenoriat atunci când joci rolul de one-man show. Să zicem că, de exemplu, faci dulceaţă, pe care apoi o vinzi. Asta nu înseamnă că eşti antreprenor. Dacă, în schimb, ai o unitate organizată cu măcar 10-20 de oameni care fac dulceaţă, iar afacerea se autosusţine, atunci da, te poţi considera antreprenor”.

Cheia succesului? Nu crede în re­ţete şi nici în „pastile minune“ pen­­tru succes. În schimb, domnia sa consideră că reuşita vine din aplicarea modelelor corporatiste de efi­cien­tizare a procesului de lucru prin delimitarea clară a sarcinilor, dar mai ales din dorinţa de a livra pro­duse de calitate care să îi mul­ţu­mească nu doar pe medicii den­­tişti, ci în mod direct pe pa­ci­enţi, beneficiarii finali. „Fiecare lucrare Drăghici Dental vine cu instruc­ţiu­ni de păstrare şi îngrijire ataşate în­tr-o formă atractivă. Mereu m-a mirat în zona medicinei dentare, cel puţin din România, absenţa u­nor principii de marketing şi comunicare care să aducă valoare a­dă­ugată serviciilor oferite”, ne po­ves­teşte Dan Drăghici.

Tot din pasiunea pentru „lucrul bine făcut” a continuat să investească şi a deschis o clinică stoma­to­lo­gică de nişă, una dedicată în to­talitate copiilor, încă neexplorată de cabinetele stomatologice, care se concentrează cel mai adesea pe tratamente complexe pentru adulţi. „Junior Clinic este un proiect de suflet al nostru, care a venit din nevoia de a oferi mai mult decât alte cabinete dentare pentru copiii pacienţi, şi anume posibilitatea pă­rinţilor de a cultiva în copiii lor obiceiuri sănătoase de îngrijre dentară. Personalul medical al clinicii este atent ca micuţii pacienţi să se simtă comfortabil, să poată adresa întrebări şi să nu le fie teamă de tratamentele stomatologice”, ne spune Dan Drăghici.

„Bucuria noas­tră este mul­ţu­mirea părin­ţi­lor de a-şi vedea copiii fericiţi. În timp, părinţii înşişi au devenit pacienţi Junior Clinic”. Acesta es­te şi motivul pentru care Junior Clinic, după o activitate de trei ani pe o nişă, devine Junior & Family Dental Center, un centru de medicină dentară care va oferi tratamente stomatologice complexe pen­tru întreaga familie, dar şi in­for­maţii şi recomandări post-tratament personalizate pentru copii şi părinţi.