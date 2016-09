Cum facem diferenta intre un copil lenes si un copil lent

Cand poate fi un copil “lenes”?

Daca definim lenevia ca “refuzul deliberat de a lucra”, aceasta implica o anumita capacitate de deliberare si vointa ce nu sunt accesibile copilului decat dupa o anumita varsta. In plus, lenea include mecanisme motivationale defecte ce necesita timp pentru a se “perfectiona” in acest sens. Cu alte cuvinte, copilul mic, aflat la varsta prescolara, nu poate fi lenes pentru ca nu detine inca aceasta capacitate. Un copil mic care refuza sa faca o activitate tipica varstei sale are cu siguranta un motiv obiectiv pentru care nu poate face ce i se cere. De cele mai multe ori, copilul refuza pentru ca simte ca nu poate, nu stie, sau ii este frica, devenind paralizat de sentimentul propriei incapacitati.

Spre exemplu, daca un copil refuza sa deseneze sau sa coloreze, el are foarte probabil o dificultate de perceptie vizuala, de coordonare ochi-mana sau de motricitate fina, a degetelelor. In alte cazuri, refuzul are la baza o frustrare generata de modul incorect in care parintii relationeaza cu copilul, ca de exemplu felul in care acestia il incurajeaza sau il critica pentru ceea ce face. Un copil se naste cu motivatia de a explora si de a invata. Mediul extern este cel care face ca, in timp, aceasta nevoie de cunoastere a copilului sa dispara, lasand locul dezinteresului. Un copil mic nu poate fi lenes, el este in mod natural curios sa incerce. In schimb, poate fi lent.

