Cum l-a spalat comisia de "experti" pe Petre Toba: Autorul nu stie sa scrie pe computer / Internetul nu poate fi considerat o persoana in acceptiunea legii

Cei trei membri ai Comisiei CNATDCU care au decis ca Petre Toba nu si-a plagiat lucrarea de doctorat au o serie de explicatii ridicole, una dintre ele fiind aceea ca nu acesta nu poate fi acuzat ca a copiat de pe internet deoarece "internetul nu poate fi considerat o persoana in acceptiunea legii".

Motivatiile celor trei, remarcate de ziare.com, includ explicatii care tin de faptul ca Petre Toba nu stie sa scrie prea bine la calculator. In acest fel, cei trei membri ai comisiei - Claudiu Tupulan, decan al Academiei de Politie, Veronica Mihalache si Cristian Nita de la Academia Nationala de Informatii - incearca sa explice prezenta celebrului "apud" in lucrarea de doctorat a lui Petre Toba.

Reamintim ca teza lui Petre Toba contine o eroare grosolana in privinta a doi autori bine-cunoscuti, Joseph Stiglitz si Barry Buzan, inclusi la litera A a bibliografiei finale, inaintea numelor lor fiind trecuta particula Apud, care in regulile academice de citare inseamna "dupa" sau "dupa cum apare la". Ceea ce indica faptul ca autorul tezei a crezut ca Apud ar fi numele de familie al celor doi autori: Apud Stiglitz Joseph si Apud Barry Buzan, dupa cum scria Emilia Sercan la sfarsitul anului trecut.

Ce cred insa expertii din Comisie:

"Comisia de lucru a remarcat faptul ca persoanele care au formulat sesizarea au manifestat malitiozitate, incercand sa induca ideea ca domnul Petre Toba nu ar cunoaste sensul cuvantului 'Apud'. In realitate insa, la redactarea unei teze de doctorat de peste 400 de pagini, pot aparea o serie de inadvertente dactilografice insignifiante, cum este si cazul de fata, generate in principal de volumul mare de informatie si de faptul ca autorul nu este specializat in tehnica scrierii la computer, asa cum rezulta din CV-ul personal postat pe Internet".

Legat de acuzatiile potrivit carora Petre Toba a copiat la paginile 14 si 21 dintr-un referat postat pe Internet, expertii au stabilit ca "internetul nu poate fi considerat o persoana in acceptiunea legii", astfel incat oricine poate copia orice.

"Ori, in situatia de fata, neavand persoana prevazuta de lege careia sa ii fie atribuit referatul rezulta, pe cale de consecinta, ca nu poate fi vorba de plagiat, intrucat nu sunt intrunite conditiile legale.

Internet-ul nu poate fi considerat o persoana in acceptiunea legii, ci doar un fond documentar incomensurabil, care sta la dispozitia tuturor utilizatorilor, la acest fond documentar apeland inclusiv persoanele care desfasoara activitati de cercetare stiintifica".