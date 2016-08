Cum puteți juca „X şi 0” şi „solitaire” direct în Google. Bonus: sunetul banilor și al animalelor

Pentru a juca cele două jocuri este suficient să cauţi pe Google după „solitaire” sau „tic tac toe”.

Cele două jocuri sunt afişate direct sub căsuţa de căutare şi au o grafică cât se poate de simplă şi intuitivă. Ambele dispun de mai multe nivele de dificultate, iar în cazul lui X şi 0 pot juca chiar doi oameni aflaţi în faţa aceluiaşi calculator.

Google nu s-a oprit doar la jocuri, ci a mers mai departe, lansând alte două instrumente, dedicate mai mult copiilor.

Primul dintre acestea poate fi folosit pentru a afla ce sunete scot diverse animale. De exemplu, o căutare după „ what does a cow sound like ” (cum face vaca), va retuna mugetul unei vaci.