Iata cum sa iti organizezi sifonierul in 30 de minute:

Scoate afara toate umerasele libere

Multi oameni pastreaza o multime de umerase goale in sifonier. Strange-le pe toate si sorteaza-le: pe cele obisnuite pune-le undeva la indemana. Cat le priveste pe cele din sarma, precum cele date de curatatorii, scapa de ele. Acestea din urma fac rau hainelor. De ce? Pentru ca provin din curatatorii chimice si ar putea avea pe ele agenti chimici care distrug materialele hainelor.

Regrupeaza lenjeria intima / fustele / rochitele / bluzele impreuna

Daca nu le aranjezi in functie de fiecare culoare, le-ai putea totusi grupa in culori deschise si culori deschise si pe genuri: lenjerie cu lenjerie, fuste cu fuste, rochite cu rochite, bluze cu bluze. Apoi le poti pune jos ori sus, pe rafturi diferite.

Depoziteaza tot ce nu vei purta in urmatoarele 6 luni

Spre exemplu, in timpul verii nu vei purta manusi, paltoane, pulovere groase, pantaloni grosi. Toamna si iarna nu te vei imbraca in tricouri, pantaloni scurti etc. Pune-le in containere speciale invelite in saci de plastic.

Rearanjeaza rapid accesoriile

Muta accesoriile pe care le folosesti adesea in locurile in care ajungi cel mai rapid, ca de exemplu in sertarele aflate la nivelul ochilor, iar sacii cu celelalte haine si incaltari pune-le in spatele dulapului, scrie sfatulparintilor.ro.