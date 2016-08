Cum sa pastrezi alimentele proaspete pentru mai mult timp

Ai facut cumparaturile si acum vrei sa ti le depozitezi astfel incat sa ramana proaspete pentru mai multa vreme. Stii cum sa procedezi? Iata in continuare cum sapastrezi alimentele pentru mai mult timp.

Salata

Salada se pastreaza mai mult daca este invelita intr-un prosop de hartie intrucat umiditatea excesiva o strica. Iar hartia absoarbe acest exces de apa.

Mere

Durata de viata a merelor se intinde pentru o perioada lunga de timp. In frigider pot ramane proaspete pana la 6 luni.

Morcovi

Daca sunt depozitati in nisip, intr-un loc intunecat vor avea o durata mare de viata.

Tort

Tortul va fi proaspat pentru mai multa vreme cand este protejat cu felii de paine. Ele indeparteaza umezeala din aerul inconjurator si, in acelasi timp, provine uscarea tortului in locul in care a fost taiat.

Branza la cutie

Poate fi pastrata mai bine daca cutia este asezata cu capul in jos.

In loc de cutii de plastic

In loc sa depozitezi alimentele in cutii de plastic foloseste borcane de sticla. In acest fel, alimentele se vor strica mai tarziu.

Cascaval

Inveleste cascavalul intr-o hartie pergament. Astfel, produsul va dura mai mult si nu va avea gust de plastic.

Ananas

Taie ananasul de la capatul cu frunze. In acest fel isi va pastra gustul placut pentru o perioada mai lunga de timp.

Ceapa verde

Pune ceapa verde intr-un borcan cu apa. In acest fel va ramane proaspata si crocanta.