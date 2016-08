Cutremur in Italia: 268 de morti, dupa ultimul bilant. 1.000 de replici inregistrate in doar 48 de ore

"Vom continua cautarile pana cand toate persoanele care au fost in cladirile afectate vor fi gasite!", au spus cu hotarare si speranta salvatorii, care de doua zile si doua nopti verifica fiecare centimetru patrat de moloz in centrul Italiei.

Salvatorii muncesc cu grija, unii cu mainile goale, in timp ce pamantul continua sa se miste sub ei. Au fost peste 1.000 de replici in ultimele 48 de ore.. Cu fiecare ora care trece insa, sperantele de a mai gasi supravietuitori sunt tot mai mici. Cei care au scapat din infern spun ca, in acele momente, au privit moartea in fata. Pentru unii, au fost si clipele in care s-au despartit pentru totdeauna de cei dragi. Cutremurul a dat peste cap vietile a mii de oameni.

Potrivit ANSA, in ultimele 48 de ore s-au inrgeistrat aproape 1.000 de replici ale cutremurului, dintre care 57 vineri, una dintre ele avand magnitudinea 4.8. Specialistii spun ca aceste replici seismice vor continua.

Autoritatile italiene organizeaza sambata, la Ascoli Piceno, capitala provinciei Marche, funeralii nationale pentru victimele seismului de la Amatrice, relateaza La Repubblica.

Cutremurul a afectat 293 de cladiri istorice, a informat ministrul culturii, Dario Franceschini. In zona de epicentru a seismului, situata la circa 150 km de Roma, se afla numeroase biserici, cladiri si monumente construite intre secolele al XIII-lea si al XIV-lea, din care o mare parte au suferit pagube majore, relateaza AFP.

Nu a mai ramas aproape nimic in picioare din centrul istoric al localitatii Amatrice, clasata de Ministerul Culturii, printre "cele mai frumoase orase ale Italiei". Amatrice, care a fost alipit Regatului Napoli in 1265, era supranumit "orasul celor o suta de biserici" in diferite stiluri, baroc sau renascentist.

