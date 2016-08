Cutremurele din Italia au deplasat solul cu 20 cm. Sâmbătă, zi de doliu

Nivelul solului s-a deplasat in jos cu 20 de centimetri in localitatea italiana Accumoli in urma cutremurelor din 24 august, anunta Institutul italian de Fizica a Pamantului si Vulcanologie.

Guvernul Matteo Renzi a dispus proclamarea doliului, sambata, in intreaga Italie.

Cel putin 268 de persoane au murit, iar alte sute au fost ranite in urma cutremurelor produse in cursul noptii de marti spre miercuri in centrul Italiei.

Primul cutremur, de 6,0 grade, a avut loc la ora 3.36 (4.36, ora Romaniei), in zona Accumoli/Arquata del Tronto (la granita dintre regiunile Lazio si Marche, in centrul Italiei), la adancimea de doar 4 kilometri.

Au urmat alte doua miscari telurice, la orele 4.32 si 4.33, cu intensitati de 5,4, respectiv 4,8 grade, la adancimi de 8 si 9 kilometri. Cele trei seisme au fost urmate de sute de replici cu intensitati intre 2 si 4 grade.

hotnews.ro