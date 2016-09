Dacian Ciolos îi cere ministrului Petre Tobă să demisioneze

Premierul Dacian Ciolos a declarat joi, dupa ce DNA a cerut aviz pentru inceperea urmaririi penale fata de ministrul de Interne Petre Toba, ca "Indiferent despre cine e vorba din Guvern, cineva care are semnatura mea pentru a fi in Guvern, in aceste conditii, trebuie sa isi dea demisia sau sa ii cer eu demisia". "O sa discut cu dansul, dar e evident ca cel mai bine pentru Guvern este ca el sa plece. O sa aveti informatii astazi din partea Guvernului legat de acest lucru", a adaugat Dacian Ciolos.