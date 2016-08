Daum vrea polivalenţă

Selecţionerul Christoph Daum a declarat, ieri, că echipa naţională are nevoie de un lider, nu de un căpitan prieten cu ceilalţi jucători, subliniind că sunt mai mulţi tricolori care pot îndeplini această misiune. "Nu m-am decis, dar decizia va veni, iar eu voi avea un cuvânt de spus. Vreau să am un lider, nu un căpitan prieten. Avem mai mulţi jucători cu potenţial, dar vom vedea", a spus Daum. Selecţionerul consideră că jucătorii români trebuie să fie polivalenţi şi se consideră parte a viitorului fotbalului românesc. "Este importantă flexibillitatea. Trebuie să fie polivalenţi, sper să se adapteze, nu câştigă sistemul ci ei. Pot juca 4-5 sisteme, dar trebuie să fim polivalenţi. Dacă vrem să ne gândim aşa, atunci când conduci e mai bine să priveşti în faţă decât să te întorci. Voi fi parte a viitorului, nu a trecutului. Nu ştiu cum e terenul, cred că va fi cel mai bun gazon pe care îl putem avea. Vom juca la Cluj, vom vedea ce va fi, mereu trebuie să fim mai buni, trebuie să ne concentrăm mai mult la cum luptăm împreună, la cum jucăm împreună, ce ar însemna cel mai bun gazon dacă nu ai cea mai bună echipă?", a spus Daum.

Claudiu Keşeru şi Florin Andone au fost menajaţi la antrenamente, dar doar pentru că staf-ul naţionalei nu a vrut să-şi asume riscuri: "Sunt sigur că fiecare jucător este concentrat aici şi îşi va arăta calitatea. Keşeru şi Andone au simţit ceva dureri, nu am vrut să ne asumăm riscuri". Fundaşul Răzvan Raţ va rămâne în atenţia naţionalei, pentru că primează "calitatea jocului, nu vârsta din paşaport". Deşi îi are accidentaţi pe Tătătuşanu, Toşca şi Pintilii, Daum nu se plânge, pentru că mereu caută soluţii, nu probleme. Denis Alibec rămâne un jucător important pentru Daum, dar atacantul Astrei are nevoie de recuperare după accidentare: "Este pe teren. Am discutat cu el, este bine pentru el, l-aţi văzut la West Ham, unde i-a fost greu, are nevoie de recuperare, trebuie să ne gândim şi la cariera lui. Este un jucător important".

Selecţionerul Christoph Daum a decis să-l convoace la echipe naţională pe fundaşul Bogdan Vătăjelu, de la CSU Craiova, în locul stelistului Alin Toşca, accidentat. Vătăjelu s-a alăturat colegilor de la naţională în cursul zilei de ieri. Toşca, jucător care s-a prezentat la lotul naţional cu probleme de sănătate, revine la echipa de club pentru recuperare, în urma evaluării realizate de staff-ul medical după antrenamentul susţinut luni, la Centrul Naţional de Fotbal Mogoşoaia.

Lotul echipei s-a reunit, luni, la Mogoşoaia, în vederea meciului cu Muntenegru, din preliminariile Cupei Mondiale. Partida România – Muntenegru, prima din cadrul preliminariilor CM din 2018, este programată la 4 septembrie, de la ora 21.45, pe Cluj Arena.