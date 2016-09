De ce și-a bătut Cristi Boureanu fiica de l-au luat polițiștii

Primul care a dat o explicație a fost Cristian Boureanu: "Fiica mea lipsea foarte mult de acasa, mergea prin centrul vechi si se distra si la 15 nu e normal asa ceva. Maica-sa o influenta foarte mult la chestii de genul asta."

A urmat Monica Tatoiu, profesoară de matematică, care are o cu totul altă versiune asupra acestui incident: ”Nu vă luați după o copilă isterică, de 16 ani, care își dorește să fie liberă ca o muiere de 18 ani, să bea, să fumeze, să se culce la 4 noaptea. Eu am avut probleme cu ea. Minte uitându-se în ochii tăi. Părinții care au copii de 16 ani și pe care nu pot să îi stăpânească știu despre ce vorbesc. Am asistat și eu la mine în casă la asta, când i-a luat telefonul. (...) Un an de zile am ridicat-o de la 4 la matematică la 9, și de fiecare dată când se întorcea de la maică-sa o luam de la capăt. (...) E un copil în faza în care neagă orice regulă de moralitate. A fost dată afară de la școală!”, a spus Monica Tatoiu, la Antena Stars.

În realitate se pare că vorbim în primul rând de un conflict între cei doi părinți. Ioana Boureanu, acum la 15 ani, a fost subiectul unui conflict permanent între cei doi foști soți. Un proces de custodie care a marcat existența tinerei, în care cei doi și-au disputat-o rând pe rând.

Familia Boureanu s-a destrămat în 2004, după doar patru ani de la nuntă, după ce Irina și-a înșelat soțul chiar cu Sebastian Vlădescu, fost ministru al Finanțelor din guvernele Boc și Tăriceanu. Sebastian Vlădescu era nașul de cununie al celor doi. În decembrie 2011, Boureanu aflase că Irina și Vlădescu își reluaseră legătura. Aceștia au mers și în vacanțe în care au luat-o și pe Ioana, ceea ce l-a enervat pe Cristi Boureanu. Acesta i-a pus câteva condiții dure Irinei la divorț. Mai precis, i-a cerut să fie de acord ca fetiţa lor să-i rămână lui în grijă, ceea ce s-a și întâmplat.

Ultima explicație, cea mai amplă a dat-o Laura Dincă, iubita cu doar câțiva ani mai maredecât Ioana a lui Cristian Boureanu. Aceasta a fost mult mai puțin zgârcită în declarații:

„Ioana şi-a schimbat radical comportamentul în ultimul timp când se supăra cu taică-su îl şantaja şi pleaca la maică-sa, Irina. Ea are un anturaj foarte dubios de prieteni. Se întâlneşte cu prieteni care fumează, consumă alcool, îşi pierd nopţile prin Centrul Vechi iar alţii se şi droghează. Nu este pentru prima dată când Ioana fuge de acasă, situaţii de genul ăsta au tot avut loc în ultimul timp. Ioana nu mai ascultă de taică-su. Se îmbracă foarte provocator, cu sânii pe afară, se machiază vulgar. De câteva zile, Cristi a hotărât să se mute în Constanţa pentru că apartamentul din Bucureşti este în renovare şi a luat-o pe Ioana să stea acolo pentru că a considerat că dacă şi-ar lăsa fiica prin Bucureşti ar ajunge într-un anturaj nepotrivit până o să înceapă liceul. Au ajuns la Constanţa, erau puţin certaţi pentru că Ioanei nu i-a convenit situaţia şi într-o zi când se aflau la plajă, Cristi a fost informat de mine că fiica lui a dispărut din cameră. A sunat-o pe telefonul ei şi a spus că deja este în Bucureşti şi că ea nu are la ce să se mai întoarcă în Constanţa. Când a auzit asemenea lucruri, Cristi a început să tremure şi s-a întors de urgenţa în Capitală. Ca să fie în siguranţă şi-a trimis şoferul să o caute şi să o aducă acasă. A băgat-o cu forţa în maşina după care a venit şi Poliţia. Mai mult, Ioana a dat o declaraţie împotriva tatălui ei în faţa poliţiştilor. Ea a spus că o o rupe în bătaie acasă”, a declarat Laura pentru Click!.

Cristian Boureanu nu este la primul incident de acest fel fiind protagonistul mai multor scandaluri pe Litoral, în care s-a bătut cu ospătarii prin restaurante.