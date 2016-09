De ce întârzie bugetul?

Deşi sezonul 2015-2016 s-a încheiat de mult, executivul CSM Politehnica nu a prezentat nici până acum bilanţul stagiunii trecute. Asta deşi Comitetul Director al clubului a cerut să i se prezinte situaţia veniturilor şi cheltuielilor pentru campionatul trecut. “La ultima şedinţă a Comitetului Director, la care a participat şi domnul viceprimar Gabriel Harabagiu, s-a cerut executivului să prezinte execuţia bugetară pentru sezonul trecut. Termenul limită a trecut de zece zile şi încă nu am primit nimic. Vrem să ştim exact situaţia banilor pe care ieşenii i-au cheltuit cu echipa de fotbal. Câţi au venit din buzunarul lor, câţi au venit de la sponsori, câţi din drepturile TV, câţi din bilete sau alte activităţi şi cum s-au cheltuit” a declarat preşedintele Comitetului Director al CSM, Leonida Antohi. Acesta a dezvăluit unul dintre lucrurile găsite în neregulă la club: “Circa 70% din panourile publicitare prezente pe stadion erau ale unor firme care nu dădeau bani la echipă. Am cerut remedierea urgentă a situaţiei”.

Antohi s-a referit şi la situaţia actuală a echipei: “Este limpede pentru toată lumea că echipa traversează o pasă foarte proastă. La ultimele meciuri, în special la cel cu Botoşaniul, am văzut o comportare modestă. Am văzut şi declaraţiile de după joc. Eu consider că nu numai jucătorii sunt vinovaţi de situaţia actuală, problemele trebuie asumate de toată lumea. Ratarea unor completări a lotului în vară, problemele legate de pregătirea şi organizarea corespunzătoare a jocului sunt vizibile. Personal, am însă încredere că echipa îşi poate reveni şi ajunge iarăşi în locurile corespunzătoare obiectivului”.

Şeful organismului care, teoretic, conduce clubul s-a arătat întristat de diferenţele existente între CSM Poli Iaşi şi FC Botoşani: “Ne-a bătut fără drept de apel, la noi acasă, o echipă dintr-un oraş fără mare tradiţie, care primeşte foarte puţini bani de la Primărie, cu un buget mai mic ca al nostru, fără cine ştie ce jucători. Acolo, însă, există mai multă inspiraţie. Noi îl aducem pe Roman, la care Botoşaniul a renunţat, îi dăm primă de instalare şi apoi îl dăm afară. Iar ei îl iau pe Golofca, jucător pe care, la sugestia domnului Nechifor, l-am recomandat celor din club să-l urmărească acum câţiva ani, când juca la Suceava”.