De ce se ”ceartă” pensionarii și tinerii pentru locul din autobuz sau tramvai. Motive din ambele ”tabere”

”AM 18 ani, și sincer, eu niciodată nu ofer locul persoanelor vârstnice în autobuz, adică ofer, dar nu tuturor, deoarece majoritatea bagă viteză când vine autobuzul și nici nu lasă lumea să coboare, e exact ca și la tren, nu lași lumea să coboare pentru a prinde loc. Mulți vârstnici sunt prefăcuți, un caz, o vecină din blocul meu care ”merge în 2 cârje” până la piață dar aleargă când vede un autobuz su tramvai, își pune în plasă 2 ardei și 3 sticle și zice că a fost la piață. Au gratuit și profită, pot stă stea ore în șir la biserică în picioare, și când zic ore nu mă refer la o slujbă de Duminică, ci la sărbătoarea ce urmează să vie. Unde stau chiar și 24 de ore în picioare și nu se mai plâng, dar în autobuz se vaietă de nu știu ce durere dar când coboară bagă viteză în piață sau Kaufland”, scrie și Ionuț.

PROFA DE MATE are și ea un comentariu: ”Am 50 de ani. Mi-au trecut pe la catedra mii si mii de tineri. Intr-adevar generatiile actuale de tineri sunt "altfel". In fiecare dimineata iau tramvaiul spre liceu. Calatoresc vreo 8 statii impreuna cu actuali elevi, De foarte multe (de sute de ori) ori eu stau in picioare, iar ei stau langa mine pe scaun. Apoi ne intalnim la ora, in clasa. E dimineata, nu se poate spune ca sunt obositi, caci unii vad ca invoca oboseala. La amiaza la fel. Eu am stat in picioare 6-7 ore, iar ei au stat pe scaun tot atatea ore. Nici carte nu stiu, dovada ca nu iau BACUL. Lucrurile se leaga”

”Tocmai batranii vorbesc de educatie?

Ana se leagă de violența verbață a unor persoane în vârstă: ”Sunt foarte multi batrani agresivi,atat verbal,cat si fizic.Apropo,daca ei zic ca de-abia se mai tin pe picioare,cum de mai au putere sa te impinga si sa te bruscheze? Eu ma trezesc pe la 5-6 dimineata,la munca stau ore in sir in picioare.Plec de la servici pe la 5 dupa-amiaza,si atunci da,chiar ma reped sa ocup primul loc liber. NU MI-E RUSINE de asta si nici nu-mi va fi vreodata.Din munca mea contribui la fondul de pensii si la gratuitatile ori reducerile pt pensionari.Odata a venit langa scaunul meu o baba care m-a amenintat ca ma trage de par daca nu ma ridic si ca ma scoala ea cu forta.Deci,tocmai batranii vorbesc de educatie? Ce-ar fi sa vorbim si de abuzul fizic,verbal si emotional practicat de acesti asa-zisi "bieti batranei neputinciosi" care sunt un adevarat "model de urmat" pt "tinerii din ziua de azi"? Ce-ar fi sa fie amendati pina invata sa se poarte si sa vorbeasca civilizat?”

”Dușmănie a unor tineri față de bătrâni”

Alți internauți au ajuns la concluzia că există o ”dușmănie a unor tineri față de bătrâni”: ”Observ o dusmanie a unor tineri fata de batrani. Oare cei care vorbesc cu atata ura nu au parinti sau bunici? Isi imagineaza ei ca daca propaga acest "respect" fata de batrani ei vor fi tratati altfel cand vor imbatrani? Da, pensionarii au gratuit pe mijloacele de transport in comun, dar ma indoiesc ca se plimba cu tramvaiul doar din placere. Da, UNII pensionari voteaza PSD, dar cu siguranta sunt si multi tineri care voteaza "gresit". Eu sunt de parere ca pensionarii si-au castigat dreptul de a fi respectati, au muncit o viata intreaga, unii au luptat si in razboi sau la revolutie. Un singur repros le-as aduce: nu ne-au educat suficient cat eram copii sa stim sa respectam pe cei mai in varsta”

”Circul deseori cu autobuzul pe traseul 19. Pot spune doar ceea ce am vazut. 1. Intr-adevar sunt tineri care n-au nicio treaba cu bunul simt (fara insa a generaliza). 2. Am vazut multi batrani care isi dau coate sa urce in mijloacele de transport (unde e bunul simt aici??) 3. Autobuzele , mai ales dimineata, sunt pline de persoane in varsta. 4. De foarte multe ori, dupa "lupta" lor sa urce in autobuze, coboara la urmatoarea statie. Scena la care am fost martor zilele trecute: se urca o pensionara in autobuz, o persoana ii ofera locul, pensionara se aseaza....dar ce sa vezi....coboara imediat la urmatoarea statie!! Pai tu cand stii ca mergi doar o statie, te durea gura sa refuzi acel loc??? Poate ca persoana care a oferit locul mergea mai multe statii. Fara comentarii!!