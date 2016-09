De ce un senator ieşean a votat „la vedere“ în favoarea fostului ministru Oprea?

„Ar fi fost un gest urât să votez începerea urmăririi penale. S-ar fi interpretat că vreau să mă răzbun“, explică Ionel Agrigoroaei.

Senatorul Ionel Agrigoroaei a pus umărul la salvarea fostului ministru Gabriel Oprea de procurorii DNA. Senatorii au respins luni cererea DNA de declanşare a urmăririi penale a lui Oprea, acuzat de ucidere din culpă în dosarul morţii poliţistului Bogdan Gigină. Printre cele 73 de voturi împotriva urmăririi penale s-a numărat şi cel al lui Agrigoroaei, senator din partea Partidului Dreptăţii Sociale, înfiinţat de fostul primar al sectorului 5 Bucureşti, Marian Vanghelie.

„Nu cred că este normal ca Oprea să fie acuzat că e vinovat de moartea unui poliţist. Poate că şeful acelui poliţist este vinovat, poate altcineva. În fond, Oprea era pe bancheta din spate a autoturismului. Mâine, şi preşedintele Iohannis va fi învinuit dacă un motociclist cade într-o groapă, la 100 de metri în faţă. Apreciez acţiunile DNA, dar unele sunt exagerate. Cazul se cercetează în continuare. Votul nostru nu reprezintă o obstrucţionare“, a declarat Agrigoroaei.

În urmă cu abia o lună, Agrigoroaei îl ataca foarte dur pe Oprea într-o postare pe contul său de Facebook. Senatorul îl acuza pe Oprea că s-ar afla în spatele unui dosar penal în care Agrigoroaei a fost acuzat că ar fi contractat un credit folosindu-se de acte falsificate. Agrigoroaei a fost condamnat la 2 ani şi 4 luni de închisoare cu suspendare pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, înşelăciune şi complicitate la înşelăciune.

Agrigoroaei l-a acuzat pe Oprea că s-ar afla şi în spatele evacuării sale dintr-o vilă din Copou, în urma unui conflict cu clanul Tănase. „Am fost şi sunt supărat pe Oprea, dar tocmai din acest motiv nu am voie să gândesc subiectiv. Nu e normal să mă raportez la supărarea mea când este vorba de libertatea unui om. Ar fi fost un gest urât să votez începerea urmăririi penale. S-ar fi interpretat că vreau să mă răzbun. Ostentativ am votat împotrivă. Chiar am ţinut să votez la vedere, ca să nu fie niciun dubiu“, şi-a explicat poziţia Agrigoroaei.