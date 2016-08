Echipa de handbal masculin Politehnica Iaşi confirmă că va avea o cu totul altă faţă în sezonul viitor al Diviziei A. Formaţia coordonată de Leonard Bibirig şi Florin Spiridon continuă să se bată de la egal la egal cu echipe din Liga Naţională. După ce a câştigat Cupa Sighişoara, competiţie în care a trecut, printre altele, de CSM Făgăraş, grupare care va activa în eşalonul de elită, Politehnica Iaşi a jucat două meciuri cu o altă echipă din LN, CSM Focşani. “Joi şi vineri am jucat la Focşani o dublă cu echipa locală CSM. Joi am intrat pe teren direct de pe drum şi acest lucru s-a simţit, gazdele impunându-se cu 29-25 (13-11). Vineri, după o noapte de odihnă, am jucat foarte bine şi am remizat, 28-28 (14-10). Am fost chiar la un pas de a câştiga, însă în minutul 58, când scorul era 28-25 pentru noi, ni s-au dat doi oameni afară şi am fost egalaţi” a povestit Spiridon, care a mai precizat că la Poli au evoluat Pleşca, Pricop, Spiridon, Budui, Pătru, Topolniceanu, Voinea, Bibirig, Dimofte, Chirilă, Vulpe, Stoica, Şt. Dumitrache, Sîmcelean şi Toma. Următoarea verificare a Iaşului va avea loc la Bacău, la un turneu care se va derula între 2 şi 4 septembrie. Prima rundă a eşalonului secund este programată pe 17 septembrie, când Politehnica va primi vizita CSM Buzău.