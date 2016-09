Dealerul Skoda a scăpat la „mustaţă” de faliment

Unul din cei mai cunoscuţi dealeri auto din Iaşi, compania Open Service, distribuitor al mărcii Skoda, a scăpat „la mustaţă” de faliment. Solicitarea a venit din partea BRD GSG, principalul creditor al firmei, nemulţumită că nu şi-a încasat dobânzile aferente unui împrumut, conform cu decizia luată prin planul de reorganizare. Pe data de 5 septembrie, creditorii Open Service s-au întâlnit pentru a analiza cererea BRD, însă compania ieşeană a fost salvată tocmai de votul instituţiei bancare, care deţine peste 48% din masa credală şi a votat împotriva propriei cereri. Pentru intrarea în faliment au votat doar 13,449% din totalul creanţelor: Direcţia Regională a Finanţelor Publice Iaşi având o creanţă de 11,56%, Alpha Bank România (1,58%) şi SC Tipografia Real SRL (0,009%). De partea cealaltă, creditori ale căror creanţe însumează 57,35% din totalul masei credale, inclusiv autorul cererii BRD, cu 48,51% din totalul creanţelor acceptate la plată. „Creanţele creditorilor care şi-au exprimat votul valabil sunt în sumă de 9.416.164,58 lei. Ca urmare, au votat pentru respingerea cererii de intrare în faliment creditorii ale căror creanţe sunt în valoare totală de 7.659.386, reprezentând 81,34% din creanţele creditorilor care şi-a exprimat valabil votul. Având în vedere votul majoritar, administratorul judiciar constată că nu s-a aprobat cererea de intrare în faliment a debitoarei SC Open Service SA, urmând a se continua planul de reorganizare”, conform procesului verbal al Adunării Creditorilor.

De ce s-a răzgândit banca

Ultimul raport al administratorului judiciar, publicat în luna iunie, arată că, deşi firma înregistrase venituri de peste 2,5 milioane lei în perioada 23 octombrie 2015 – 22 ianuarie 2016, nu a achitat integral sumele prevăzute în planul de reorganizare. În acest cotnext, administratorul judiciar specifica faptul că nu a primit nicio explicaţie „pertinentă şi obiectivă” pentru care să nu fi putut efectua plăţile. Ulterior acestei decizii, BRD a propus să îi fie aprobată cererea de intrare în faliment, dar cel mai probabil până la momentul votului a primit dobânzile solicitate şi a votat împotriva falimentării. Open Service a intrat în insolvenţă în 2012, iar în ianuarie 2013 i-a fost aprobat un plan de reorganizare a activităţii pe trei ani, care ulterior a fost prelungit cu un an, astfel că în prezent societatea se află în ultimul an din planul prelungit. Societatea a fost înfiinţată de omul de afaceri Claudiu Iacob în 1995 şi până la venirea crizei economice a fost unul din cei mai importanţi dealeri auto din judeţ. În 2014, la doi ani de la intrarea în insolvenţă, Claudiu Iacob a decedat, iar afacerea a fost preluată de familie. Anul 2015 a coincis cu o revenire financiară pentru dealerul Skoda care şi-a crescut cifra de afaceri de la 4,37 milioane lei la 8,88 milioane lei, în timp ce profitul a urcat de la 35.000 lei la 55.000 lei, numărul de angajaţi rămânând aproximativ acelaşi. Din bilanţul contabil pe 2015 rezultă că societatea are de restituit creditorilor circa 13,7 milioane lei.