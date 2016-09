Debutatul Iacoban s-a îndoit ca o salcie în faţa „ordonanţei hoţilor”. A uitat ce a făcut chiar el

La gândirea, promovarea şi aprobarea celebrei „ordonanţe a hoţilor“, nr. 4/2016, ce prevede, printre altele, şi posibilitatea ca o persoană să renunţe benevol la titlul de doctor, a stat şi un ieşean - deputatul Sorin Iacoban, vicepreşedintele din 2014 al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. În prima formă a acesteia se specifica faptul că titularul unui titlu ştiinţific de doctor poate solicita, după caz, „Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice ori instituţiei care i-a acordat titlul de doctor renunţarea la titlul în cauză“. Însuşi deputatul Sorin Iacoban a propus, în martie, când această Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului Cioloş a ajuns în Comisia pentru învăţământ, înlăturarea prevederii privind posibilitatea renunţării la titlul de doctor.

Precizarea a fost readăugată şi trimisă spre promulgare la preşedintele Iohannis, iar Preşedinţia a formulat o serie de observaţii şi a retrimis ordonanţa în Parlament, ajungând din nou pe masa Comisiei pentru învăţământ. Ironia este că acelaşi deputat, Sorin Iacoban, care s-a declarat ferm împotriva posibilităţii de renunţare la titlul de doctor nu doar că nu a avut nicio obiecţie, ba a şi votat pentru aplicarea ordonanţei în exact aceeaşi formă în care a fost trimisă de către Senat, camera decizională, în primă instanţă, la preşedinte. A existat o singură modificare, care priveşte tezele de doctorat analizate de CNATDCU şi cele care au fost susţinute, dar încă nevalidate, să fie analizate după vechea legislaţie.

Iacoban, vot după cum bate vântul

Intervievat de către reporterii „Ziarului de Iaşi“ cu privire la inconsistenţa acţiunilor sale politice, Sorin Iacoban nu a realizat, iniţial, că proiectul pe care-l votase cu o zi înainte prevedea şi acest aspect - renunţarea la titlul de doctor. „Nu, sigur nu este vorba despre asta, doar despre cadrul de funcţionare al şcolilor doctorale“, a susţinut acesta. Revenind asupra declaraţiilor, acesta a precizat că nu şi-a modificat părerea, că nu crede că o prevedere prin care să poţi renunţa la titlul de doctor este utilă şi validă, dar că i-ar fi respins-o oricum Senatul şi că nu a mai făcut efortul de a ridica problema în comisie.

De precizat este faptul că la şedinţă au fost prezenţi 18 membri, dintre care 11, printre care şi Sorin Iacoban, au votat pentru, în timp ce şapte s-au abţinut. „Am spus atunci, prima dată, şi s-a scos când a plecat de la noi, dar a fost adăugată în Senat înainte de a fi trimisă la promulgare. Preşedintele a întors-o, s-a întors înapoi la noi, iar noi am aprobat-o. Am aceleaşi obiecţii pe care le aveam şi prima dată, dar mi s-a spus că Senatul, pentru că e cameră decizională, oricum face cum doreşte, aşa că nu am mai spus nimic şi am votat pentru“, a încercat să explice Sorin Iacoban.

Administraţia prezidenţială reclamă probleme mari

Dacă legislaţia aflată în dezbatere va fi trimisă către preşedinte în aceeaşi formă şi va fi promovată la fel, cele mai importante modificări care vor intra în vigoare ţin de descentralizarea deciziei de a emite şi a retrage titlurile de doctor, de la structurile ministerului la fiecare universitate în parte. În adresa de reexaminare adresată Camerei Deputaţilor de către preşedinţie se specifică faptul că un astfel de obiectiv nu poate fi „efectiv şi real câtă vreme implică trecerea la criterii şi proceduri stabilite individual, de fiecare universitate în parte, în detrimentul unui set de condiţii minimale, unitare, referitoare la procesul de susţinere a tezei de doctorat, la procedura de abilitare şi la procedura de analiză a eventualelor abateri de la normele de integritate“.

În ceea ce priveşte posibilitatea retragerii titlului de doctor, administraţia prezidenţială susţine că astfel activitatea structurilor abilitate de a analiza suspiciunile de plagit poate fi afectată şi că, prin renunţarea la titlu, eventualii plagiatori pot scăpa de sancţiuni mai grave. „Structurile care pot dispune sancţiuni mult mai grave ca retragerea titlului nu mai au baza legală de a acţiona“, se specifică în documentul citat.