Decizie înfiorătoare. Copil eutanasiat în premieră, în Belgia

Presa belgiana relateaza ca un copil bolnav terminal a devenit primul minor eutanasiat, dupa ce autoritatile au ridicat in urma cu doi ani restrictiile de varsta pentru bolnavii terminali care vor sa puna capat unei suferinte indelungate, informeaza AFP, citata de News.ro.

Directorul comisiei federale pentru eutanasiere nu a dat mai multe detalii cu privire la minor, sustinand ca este vorba despre un caz exceptional al unui copil bolnav terminal.

"Din fericire, sunt foarte putini minori care sunt luati in considerare pentru eutanasie, dar asta nu inseamna ca trebuie sa-le refuzam dreptul de a muri cu demnitate", a declarat Wim Distelmans.

Belgia a devenit in urma cu dou ani singura tara din lume care permite copiilor de orice varsta sa recurga la eutanasie in cazul unor boli incurabile - atat timp cat pot lua o decizie rationala si sunt in ultimele stadii ale unei boli terminale.

De asemenea, autoritatile olandeze permit eutanasia pentru copiii de peste 12 ani.

Legislatia belgiana permite eutanasierea copiilor "in cazuri medicale lipsite de orice speranta si cu o suferinta de neindurat, care nu poate sa fie alinata prin alte metode si va produce moartea pacientului in scurt timp".

Orice solicitare de eutanasiere trebuie sa fie facuta direct de catre minor, apoi studiata de o echipa de medici, precum si de un psihiatru si un psiholog independent. In acest sens este nevoie si de consimtamantul parintilor.