Depistată pozitiv, canotoarea ieșeană Roxanu Cogianu nu este în pericol de a-și pierde medalia. EXPLICAȚII

Potrivit documentului, testele antidoping ale Roxanei Cogianu au relevat prezenta unei substante interzise, dexametazona. Sportiva romana a primit, in ianuarie 2011, exceptie de uz terapeutic pentru folosirea acestei substante. Federatia romana de specialitate a reactionat imdiat anuntand ca sportiva a suferit o interventie chirurgicala in 2014 pentru care a luat tratament medicamentos. Potrivit uzantelor forurile mondiale de specialitate au fost anuntate, prezentandu-li-se actele medicale, situatia ei fiind astfel perfect legala. Nu exista riscul niciunei sanctiuni.

"Urmare a informatiilor aparute in media privind mentionarea canotoarei Cogianu Roxana pe lista sportivilor care au folosit substante interzise, dorim sa facem urmatoarele precizari: informatiile publicate se refera la faptul ca in anul 2014, sportiva Cogianu Roxana a suferit o interventie chirurgicala care a necesitat un tratament medicamentos. Conform regulilor WADA, FR Canotaj si sportiva mentionata au transmis documentele medicale necesare si au informat Federatia Internationala de Canotaj si WADA. Aceasta si nimic mai mult este singura legatura a sportivei Cogianu Roxana cu situatia prezentata in diverse medii de informare", se arata in comunicatul de joi al FR Canotaj, potrivit News.ro.

Tot joi, presedintele ANAD, Graziela Vajiala, a declarat pentru News.ro ca in informarea trimisa forului de catre WADA nu figureaza alti sportivi romani, in afara Roxanei Cogianu, ale caror date medicale sa fi ajuns la grupul de hackeri Fancy Bears, care a spart serverele agentiei mondiale.

Fancy Bears a dat publicitatii, in noaptea de miercuri spre joi, o noua lista de sportivi participanti la JO de la Rio, care au primit exceptii de uz terapeutic. Alaturi de Cogianu, pe aceasta lista figureaza jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova, autorizata sa ia abuterol si formoterol in 2009, tot formoterol in 2013, jucatoarea americana de tenis Bethanie Mattek-Sans (hidrocortizon in 2012, 2013, 2014, 2016, prasteron in 2015), ciclistii britanici Bradley Wiggins (salbutamol in 2008, kenalog in 2011, triamcinolon in 2012 si 2013) si Chris Froome (prednisolon in 2013 si 2014).