Derby în Moldova

Derbiul actual al Moldovei fotbalistice are loc mâine, în Copou. Vecine de clasament, CSM Politehnica Iaşi şi FC Botoşani îşi dispută supremaţia în regiune, într-o confruntare în care peste miza punctelor este presărată şi o mare doză de orgoliu.

Gazdele doresc ca avantajul terenului propriu, tradiţia, bugetul mai mare şi diferenţa de sonor dintre cele două oraşe să se transleze spre tabela de marcaj, preşedintele Florin Prunea având, în plus, interesul de a-i demonstra omologului şi amicului său, Cornel Şfaiţer că este un conducător mai bun.

De cealaltă parte, deşi nu sunt recunoscute oficial, gândurile antrenorului Leo Grozavu şi ale directorului sportiv Anton Heleşteanu de a arăta că ar fi fost utili în Copou şi ambiţia unui oraş mai mic de a da peste nas celui cu pretenţii de Capitală sporesc elanul botoşănenilor.

Firesc, deşi cele două echipe au puţin jucători din zonă, rivalităţile regionale se translează şi spre cele două loturi, tradiţia recentă confirmând faptul că, indiferent de eşalonul în care s-a jucat, duelurile Iaşi – Botoşani au fost cu pistoalele pe masă.

Nu în ultimă instanţă şi între cele două galerii au apărut rivalităţi ridicate în ultima perioadă, gradul de adrenalină ridicat din peluze fiind simţit la ultimele confruntări.

Ajunşi la acest capitol, trebuie spus că echipa din nordul Moldovei a trecut în acest sezon de CSM în Cupa Ligii şi nu uită că anul trecut a plecat pe nedrept doar cu un punct din Copou. De aceea, în ciuda eşecului de joi, din Cupa Ligii, cu FC Steaua Bucureşti, oaspeţii vin cu gânduri de victorie la Iaşi. Acestea au fost exprimate, mai direct sau indirect, atât de stafful administrativ şi tehnic al FC cât şi de jucătorii pregătitţi de Leo Grozavu.

Ieşenii sunt însă încrezători că vor stopa şirul celor cinci meciuri fără victorie din ultima perioadă, situaţie care nu-l îngrijorează pe Nicolo Napoli. “Şi ce dacă nu am câştigat în ultimele meciuri? Suntem pe o linie bună. Din două jocuri acasă şi patru deplasări am făcut nouă puncte. Derbiul Moldovei va fi foarte greu, însă noi vom încerca să facem un meci bun şi vom încerca să câştigăm. Băieţii sunt conştienţi de acest lucru, chiar dacă întâlnesc o echipă bună, care dă multe goluri. Nu am fost la Botoşani joi, am văzut meciul lor la televizor. Pe mine mă interesează doar jocul nostru” a spus italianul, care a adăugat: “Nu m-am decis încă asupra formulei de start, sunt doi jucători asupra cărora nu m-am decis. Faptul că Botoşaniul a jucat în Cupa Ligii nu e un dezavantaj pentru ei. Au odihnit jucători, vor fi proaspeţi duminică”.

Napoli s-a referit şi la Dan Roman, jucător la care a renunţat: “A avut mereu probleme medicale, a jucat în patru meciuri din şase, dar nu a confirmat aşteptările. Nu s-a adaptat, aşa că am luat decizia de a renunţa la el. Acum, avem trei atacanţi, mai aşteptăm unul din străinătate. Discutăm cu 3-4 fotbalişti, sunt probleme financiare, trebuie să ne încadrăm într-un buget”.

Prezent la conferinţa de presă de ieri la care Napoli a făcut declaraţiile de mai sus, Cătălin Ştefănescu a spus: “Am venit la Iaşi să mă pun pe picioare. Uşor, uşor, vreau să intru în ritm. Vedem în vara viitoare ce va fi, eu sunt împrumutat de la Steaua, fără opţiune de a fi cumpărat de Iaşi. Mă simt bine la Iaşi, sper să pot juca. Eu mă simt bine ca al doilea vârf, însă joc pe orice post de la mijloc. Botoşaniul este o echipă bună, face bine faza ofensivă, însă ne putem bate de la egal la egal cu ei. Sper să obţinem victoria”.

Un bilet de intrare la partida de mâine costă 5 lei la peluze şi 10 lei la tribune.

Formaţiile probabile

CSM: Grahovac – Voicu, Mihalache, Frăsinescu, Ţigănaşu – Böle, Mitic, Ştefănescu, Ciucur – Piccioni, Cristea.

Botoşani: Iliev - Dimitrov, Plămadă, Miron, Muşat – I. Fülöp, Vaşvari, Bordeianu – M. Roman, Matulevicius, Astafei.