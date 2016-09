Diabetul zaharat si glicemia: tipuri, simptome, tratament

Diabetul zaharat reprezinta o afectiune a pancreasului, organ care in mod normal prin secretia sa de insulina asigura un nivel constant al glucozei in sange, glucoza care are tendinta sa creasca ca urmare a aportului de glucide - carbohidrati sau zaharoase cum sunt cunoscute - din alimentatie).

In momentul in care apare scaderea numarului de celule pancreatice secretoare de insulina pana la disparitia lor completa, nivelul glucozei in sange nu va mai putea fi controlat corespunzator si se vor inregistra valori ale glicemiei modificate (peste 115 mg/dl= valoare maxima normala) si se pune diagnosticul de diabet zaharat.

Tipuri de diabet zaharat

Sunt cunoscute mai multe forme de diabet zaharat, respectiv diabetul zaharat de tip 1, cel de tip 2 si diabetul gestational.

1. Diabetul zaharat de tip 1 este caracterizat printr-o distructie aproape completa a celulelor secretoare de insulina (de tip autoimun) - cu lipsa secretiei de insulina si in consecinta este nevoie de o substitutie a acesteia pentru supravietuire prin adminstrare de insulina ca tratament obligatoriu pentru controlul bolii.

2. Diabetul zaharat de tip 2 este caracterizat printr-o disfunctie a celulelor secretoare de insulina (persista secretia de insulina in organism) cu scaderea secretiei de insulina (este eliberata inadecvat) sau o actiune periferica scazuta a insulinei (este impiedicata sa aiba o actiune adecvata la nivel celular in periferie).

3. Diabetul gestaţional - diagnosticul se pune prin screening efectuat la toate gravidele în săptămâna 24-28 de sarcină (trimestrul 3). Acest tip de diabet este de obicei tranzitoriu şi se remite după naştere. Totuşi, aceste femei au risc crescut de a face diabet zaharat tip 2 în cursul vieţii, sau de a face din nou diabet gestaţional la o sarcină viitoare.

4. Prediabetul reprezinta acele modificari metabolice (ale glicemiei in special) care nu intra in diagnosticul de diabet zaharat dar preced instalarea diabetului zaharat intr-un interval mai mare sau mai mic de timp si nu se poate preciza cu exactitate acest lucru.Acestea modificari sunt: - IFG = ,,impared fasting glucose,, = glicemia a jeun ( dimineata pe nemancate ) intre 100-115 mg/dl si IGT = ,, impared glucose tolerance,, = glicemia la 2 ore de la administrarea a 75 g de glucoza are o valoare mai mare de 140 mg/dl.

Glicemia si hemoglobina glicozilata sunt analizele cu ajutorul carora se monitorizeaza controlul (diabet zaharat echilibrat sau dezechilibrat) precum si evolutia pe termen lung a acestei afectiuni.

Despre glicemie

Glicemia reprezintă nivelul zahărului din sânge. Glicemia poate fi determinata in momente diferite ale zilei (dimineata, pranz, seara sau in cursul noptii ) precum si in raport diferit fata de masa – inainte sau dupa consumarea mancarii.

Pentru o persoană sănătoasă, care nu suferă de diabet, glicemia normală este de 70-100 mg/dl, măsurată dimineaţa, pe stomacul gol.

În mod normal, după o masă, glicemia creşte până la cel mult 140 mg/dl, iar după aproximativ 2 ore va scădea din nou sub 100 mg/dl. O valoare a glicemiei care nu scade sub 125 mg/dl este considerată hiperglicemie, iar o valoare care ajunge sub 70 mg/dl înseamnă hipoglicemie.

