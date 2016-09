Diferenţa dintre salariile mici şi cele mari - principala sursă de tensiuni la serviciu

Tensiunile dintre angajaţi şi angajatori vor continua atâta vreme cât vor exista diferenţe foarte mari între salariile mici şi cele mari, a declarat, George Butunoiu, consultant HR.

“Diferenţa dintre salariile mici şi cele mari este principala sursă de tensiuni între angajaţi şi angajatori. Am făcut studii detaliate, iar diferenţa dintre salariul cel mai mic şi cel mai mare în ţările dezvoltate, precum Germania, Olanda este de 1 la 6. Aceasta este o regulă în aproape toate ţările dezvoltate. În România, am rămas uimit când am văzut că raportul este de 1 la 18. În ţări din America de Sud, Africa sau în Rusia raportul este de 1 la 50. Un lucru care mi s-a părut interesant este că pe vremea regimului comunist raportul în ţara noastră era de 1 la 6”, a declarat Butunoiu.

„În România se observă o polarizare generalizată în toate sectoarele. Elevii buni şi de elită sunt mai deştepţi decât cei de acum 20 de ani, iar proştii sunt mai proşti. Companiile îşi fac planuri de afaceri cu salarii care nu mai sunt realiste. Angajaţii, faţă de acum 20 de ani, se uită în primul rând la salariu, inclusiv pentru poziţiile de top. Oamenii de afaceri trebuie să fie realişti. Ar trebui să îşi facă planurile mai detaliat, mai documentat. Ei nu ar trebuie să se uite la cifrele de la Institutul Naţional de Statistică. În Elveţia şi Germania, cifrele spun lucruri care se întâmplă. În ţara noastră, nimeni nu mai câştigă doar din salariu. Sunt plătiţi fie la gri, fie la negru, sunt cifre neraportate. Foarte mulţi câştigă din surse care nu sunt luate în calcul. Companiile ar trebui să ia cifrele de la INS şi se le înmulţească cu doi”, a explicat Butunoiu.

