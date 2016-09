Djokovic stârneşte panică?

Jo-Wilfried Tsonga este al treilea tenisman care abandonează în faţa liderului mondial la US Open. Şi Caroline Wozniacki s-a calificat în semifinale beneficiind de abandonul adversarei

Jucătoarea germană de tenis Angelique Kerber, cap de serie numărul 2, este prima semifinalistă la US Open, după ce a trecut de italianca Roberta Vinci, a şaptea favorită, scor 7-5, 6-0. Meciul a fost echilibrat doar în prima parte, având momente în care italianca de 36 de ani, finalista de anul trecut, a fost la cârma partidei. Roberta a câştigat patru game-uri pe serviciul nemţoaicei, dar Kerber a făcut contra-break de fiecare dată. Ultimul game, pe serviciul Robertei a fost câştigat de Angelique la zero, iar ultima minge a stârnit protestul italiencei: Vinci a fost penalizată cu greşeală de picior la primul serviciu şi, greşindu-l pe al doilea a comis dublă greşeală decisivă. Marcată de acest final, Roberta Vinci a pierdut la zero cel de-al doilea set, iar Angelique Kerber va susţine semifinala cu daneza Caroline Wozniacki (74 WTA). Daneza de origine poloneză a câştigat în 62 de minute, scor 6-0, 6-2 partida cu letona Anastasija Sevastova (48), însă jucătoarea baltică a fost accidentată la gleznă încă de la început şi a avut meritul de a termina meciul deşi dificultăţile ei de deplasare erau vizibile.

Celelalte două sferturi de finală (Ana Konjuh – Karolina Pliskova şi Serena Williams – Simona Halep) s-au disputat în cursul nopţii trecute.Pliskova a câştigat partida cu tânăra jucătoare croată şi s-a calificat în semifinale.

În turneul masculin, francezul Jo-Wilfried Tsonga (11 ATP) a fost al treilea tenisman care a abandonat în faţa liderului mondial, Novak Djokovic. Tsonga s-a retras de pe teren la scorul de 6-3, 6-2 pentru adversarul său, în sferturile de finală ale competiţiei, din cauza unei accidentări la genunchiul stâng. "Nu am mai văzut un turneu ca acesta, cu trei abandonuri, însă tot ce contează este că sunt în semifinale", a declarat Djokovic. Anterior, cehul Jiri Vesely (49 ATP) s declarat forfait înaintea meciului cu tenismenul sârb, din turul al doilea, apoi rusul Mihail Iujnîi (61) a abandonat la 4-2 pentru Djokovic, în turul al treilea. “Nole” a jucat doar două meciuri întregi înainte de a ajunge în semifinalele turneului la care este deţinătorul trofeului, învingându-i în patru seturi, 6-3, 5-7, 6-2, 6-1, pe polonezul Jerzy Janowicz (247)şi pe britanicul Kyle Edmund (84) în optimi (6-2, 6-1, 6-4). În penultimul act, liderul ATP se va confrunta cu un alt francez, Gaël Monfils (12) care l-a întrecut, cu scorul de 6-4, 6-3, 6-3, pe compatriotul său Lucas Pouille (25). Meciul dintre cei doi francezi a fost extrem de spectaculos, însă Monfils s-a arătat mai inspirat şi, evident, mai odihnit, decât tânărul său compatriot, care l-a eliminat în optimi pe supercampionul spaniol, Rafael Nadal. Celelalte două sferturi de finală, Kei Nishikori – Andy Murray şi Juan Martin Del Potro – Stanislas Wawrinka s-au disputat azi-noapte.