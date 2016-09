Doar o bombă mediatică?

Agenţia Naţională Anti-Doping (ANAD), Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR) şi Federaţia Română de Haltere nu au primit până în momentul de faţă nicio informare privind eventualul caz de dopaj al halterofilului Gabriel Sîncrăian, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro la categoria 85 de kilograme. Preşedintele ANAD, Graziela Vâjială, a declarat ieri, pentru AGERPRES, că a auzit de aşa-zisul caz de dopaj al lui Sîncrăian doar din presă. "Noi, la ANAD, nu am primit absolut nimic referitor la un test pozitiv al lui Sîncrăian sau al oricărui alt sportiv român la Jocurile Olimpice. Eu, ca să spun de unde am aflat, am primit un raport de monitorizare a presei internaţionale şi române. Acolo scria că Sîncrăian a fost depistat pozitiv şi sursa era TVR. Mi se pare cel puţin anormal, ne dăm singuri în cap spunând aşa ceva despre un sportiv medaliat. Mai ales că noi nu am primit nimic nici de la WADA, nici de la CIO, de la nimeni", a spus Vâjială. La rândul său, preşedintele Federaţiei Române de Haltere, Nicu Vlad, a menţionat că nu are nicio informare privind un eventual test pozitiv al lui Gabriel Sîncrăian şi că, din punctul său de vedere, sportivul este nevinovat. "Acum nu există nicio probă care să îl incrimineze pe Sîncrăian. Noi nu am primit nicio hârtie oficială de la nimeni în care să spună că el a fost depistat dopat şi că i se retrage medalia. Am văzut şi eu în presă, dar dacă era ceva, apărea până acum şi oficial. Până la urmă a trecut aproape o lună de la câştigarea medaliei", a

Nici Federaţia Internaţională de Haltere nu a fost informată în legătură cu dopajul lui Sîncrăian. "Eu sunt şi prim-vicepreşedinte la federaţia internaţională şi nici acolo nu a venit niciun document în ceea ce îl priveşte. E o situaţie neplăcută atât pentru Sîncrăian, cât şi pentru noi, pentru că se vorbeşte de dopaj dar nu există nimic oficial. Nu am nici cea mai vagă idee cine ar fi putut lansa un astfel de zvon şi cu ce scop", a adăugat Vlad. Secretarul general adjunct al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Florin Mişcă, a declarat pentru AGERPRES că pe adresa instituţiei nu a venit nicio solicitare din partea CIO privind retragerea medaliei câştigată de Gabriel Sîncrăian la Rio de Janeiro. Surse din cadrul COSR au declarat ieri pentru AGEPRES, că este posibil ca informaţiile privind un posibil caz de dopaj să fi apărut după testele antidoping pe care toţi medaliaţii olimpici sunt obligaţi să le facă la finalul probelor. "Fiecare medaliat la Jocurile Olimpice este testat, iar în cazul lui Sîncrăian s-au solicitat mai multe informaţii dat fiind trecutul lui. Probabil de aici s-au scurs unele informaţii şi au apărut aceste discuţii", a menţionat sursa citată.

Postul public de televiziune TVR a anunţat la 29 august că halterofilul Gabriel Sîncrăian, medaliat cu bronz în cadrul categoriei 85 de kilograme la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, a fost depistat pozitiv la un test antidoping, urmând să îi fie retrasă medalia.