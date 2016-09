Doi contrabandiști moldoveni, prinși când cărau țigări în spate

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Iaşi au depistat doi cetăţeni din R. Moldova care au incercat să introducă ilegal in Romania, peste Prut, aproximativ 1.000 pachete ţigări de contrabandă.

La sfarşitul săptămanii trecute, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Iaşi au observat, la malul raului Prut, pe teritoriul Romaniei, două persoane de sex masculin care se deplasau spre localitatea de frontieră Şendreni cărand două colete voluminoase invelite in folie de polietilenă.

Poliţiştii de frontieră au procedat la legitimarea persoanelor şi au stabilit că cei doi sunt cetăţenii din Republica Moldova Nicolae A., in varstă de 22 ani şi Nicolae B., in varstă de 18 ani.

La cercetări, tinerii au declarat că au traversat inot raul Prut, au trecut coletele cu ţigări in spate şi intenţionau să le transporte in apropierea localităţii Şendreni pentru a le preda unei persoane a cărei identitate nu o cunosc. La intoarcerea pe teritoriul Republicii Moldova ar fi primit, fiecare suma de 1000 lei moldoveneşti.

In urma inventarierii conţinutului coletelor, a rezultat cantitatea de 992 pachete de ţigări, marca Plugarul, de provenienţă R. Moldova.

Ţigaretele in valoare totală de 8.928 lei au fost ridicate in vederea confiscării, poliţiştii de frontieră efectuand acum cercetări sub aspectul săvarşirii infracţiunilor de contrabandă şi trecerea frauduloasă a frontierei de stat.

Cercetările continuă impreună cu autorităţile de frontieră din Republica Moldova, in vederea stabilirii intregii arii infracţionale şi depistării tuturor persoanelor implicate.

Conform acordului incheiat intre Romania şi Republica Moldova, tinerii au fost predaţi autorităţilor de frontieră ale statului vecin.