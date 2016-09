Doi copii au fost filmati in timp ce jucau la pacanele intr-un bar din Vaslui. Cat au castigat la final

Un martor a filmat intreaga scena cu un telefon mobil. In filmare se vede clar cum doi copii de circa 10 ani apasa butoanele aparatului in speranta unui castig. Martorul, stiind bine legea conform careia minorii nu au voie in salile unde sunt jocuri de noroc, - il intreaba pe patron cum de ii lasa sa joace. Insa este repezit.

Dupa ce au jucat o vreme, cei doi copii, si-au cerut si castigul afisat de aparat: 60 de lei. Ca si cum ar servi clienti vechi, patronul barului unde functioneaza si sala de jocuri de noroc le ofera copiilor banii, acestia ii impart intre ei si pleaca.

Dupa ce au vazut imaginile postate pe internet, asistentii sociali de la Protectia Copilului Vaslui au inceput o ancheta. Vor sa-l identifice pe patronul barului, dar si pe copiii respectivi si familiile lor - pentru a stabili ce masuri trebuie luate.

Irina Campeanu, purtator de cuvant Directia de Asistenta Sociala Vaslui: "Copiii vor fi identificati, se poate pleca inclusiv de la barul respectiv. Se vede clar de pe filmare ca respectiva persoana care le inmaneaza castigurile de la jocurile de noroc ii cunoaste, este o discutie relaxata"

Specialistii in dependenta de jocuri de noroc spun ca este deosebit de periculos pentru minori sa prinda gustul unor asemenea distractii paguboase.

Ovidiu Alexinschi, medic psihiatru: "Este o mare problema de educatie. Sunt extrem de fragili din punct de vedere psihologic, de aceea sunt atrasi de culoare, de tot mediul, de sunet, totul creeaza un cadru psihologic special menit sa-i atraga in aceasta lume fascinanta, pentru ei, a jocurilor de noroc"

Legea care reglementeaza functionarea localurilor cu jocuri de noroc prevede amenzi uriase, de pana la 100.000 de lei pentru patronii care permit accesul si tolereaza joaca minorilor la pacanele. Insa cei care trebuie sa aplice legea sunt angajatii Oficiului National pentru Jocuri de Noroc, care au in tara doar sedii regionale si trebuie sesizati in prealabil.

