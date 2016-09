Atunci când identifică în mine pe autorul articolelor de la gazetă, pe care nu le ratează, nu din simpatie, ci dimpotrivă, chipul şi aşa smoliu dobândeşte o grimasă de uimire şi revoltă. Îmi mărturiseşte tranşant că detestă ideile mele, care uneori îi provoacă furii irepresibile. E sincer până la capăt: m-ar plesni, negreşit. "Sau m-aţi trimite la carceră, în vreo colonie de reeducare, dom’ procuror…", îi replic. Surprinzător, răspunsul acid nu-i provoacă iritare, semn că fie l-a surprins nepregătit, fie a decis să se tempereze. Doar dialogăm. Seninătatea mea se pare ca l-a cucerit, pe moment. Continui, teoretizând: "Trăiască diferenţa! Dom’ procuror, nu mă deranjează câtuşi de puţin dezacordul domniei voastre. Ce s-ar întâmpla dacă am avea toţi aceleaşi idei, opinii ori stiluri? Am deja experienţa reţelelor de socializare, unde o cohortă de frustraţi mă împroaşcă sistematic cu balele lor furibunde. Nu intenţionez să polemizez cu ei. Din principiu: nu pot polemiza cu laşii care se ascund în spatele anonimatului ori a numelor de împrumut. Ar fi curată irosire de timp şi energie. Pe care înţeleg să le folosesc altfel." Tot glosând pe tema toleranţei şi a superiorităţii diversităţii asupra monolitismului viziunii "unice şi unitare", constat, plăcut surprins că o coardă de sensibilitate, nefolosită demult, se pare, i se activează domnului procuror care se trezeşte mărturisind: "Ei, da nu eşti chiar aşa de rău pe cât scrii la gazetă!". Convenim, civilizat, că putem dialoga. Din vorbă-n vorbă, ajungem la subiectele fierbinţi ale zilei, gen criza ucraineană şi noua politică imperială a Rusiei. Ce s-ar fi întâmplat cu noi în aceste vremuri, de nu am fi fost prevăzători, intrând în NATO şi în UE? Păi, l-am fi avut pe Hannibal… la poartă. Conchid, răspicat: Măcar atâta lucru bun au făcut politicienii români în ultimul sfert de veac, optând pentru şi perseverând întru redescoperirea vocaţiei noastre europene. Altminteri, cazul Ucrainei e plin de învâţăminte. Din presupusul blând şi dispus la exerciţiul raţiunii, dom’ procuror redevine aprig: "Dar ce caută americanii în Ucraina? Că doar ăştia-s ruşi, iar Rusia are dreptul la apărarea intereselor ei…" Şi la fel ca în gramatica propagandistică din anii ’50, imperialiştii americani sunt la originea tuturor relelor. Îi reamintesc domnului procuror faptul că ucrainenii nu sunt ruşi şi oricum au dreptul la propria identitate, dacă înţeleg să o definească şi să o asume în condiţii de libertate. Doar şi pe noi ruşii ne-au declarat mai aproape de slavi decât de latini, şi avem datoria să nu uităm aceasta. Uite că şi astăzi vor să ne readucă sub ascultare şi cred că nu este român care să-şi dorească aceasta. Greşesc, prin exagerare: sunt destui. Iar unul e chiar în faţa mea. Brusc, dom’ procuror redevine polemic: "Rusia ne vrea binele!". Mă stăpânesc şi recurg la exemple contrarii din istorie, ajungând inevitabil la cazul răpirii tezaurului României, care va greva în veci statornicirea unor relaţii corecte cu marea putere de la Răsărit. "Nu-i adevărat! Regele Carol I e vinovat pentru că nu a iscălit nu ştiu ce document…, astfel încât ruşii sunt liberi de orice obligaţii. Hotărăsc să îmi păstrez calmul, deşi am tot mai pregnant sentimentul că am păşit pe tărâmul absurdului. Omul acesta este, fatalmente, contemporan cu noi. Ca el vor fi încă destui, probabil mai mulţi decât bănuim. Nu m-ar surprinde să fie deja reţele (maşkirovka, în limba rusă, în original), care lucrează la definitivarea operei, pregătiţi să speculeze nemulţumiri, deziluzii ori frustrări ale românilor şi să le capitalizeze. Convins că este inutil să continuăm "dialogul ideilor", sugerez să o lăsăm pentru altă dată. Propunerea e acceptată prompt.

În final, îmi permit câteva concluzii. Prubuluind vârsta preopinentului, nu-mi este greu să descopăr că acesta s-a format în anii "obsedantului" deceniu, atunci când justiţia populară nu avea nevoie de cunoscători ai tainelor Dreptului Roman, ci de apărători neînfricaţi ai valorilor celui leninist, de înfocaţi dătători de sentinţe repezi: se trimite la ocnă…, se condamnă la muncă silnică pe viaţă (cazul Maniu, dar şi multe altele) ori la moarte. Pentru "delict de opinie", pentru "subminarea intereselor poporului muncitor", pentru calomnierea regimului comunist şi a Uniunii Sovietice, pentru "tăinuirea duşmanilor poporului" etc. Pe vremea aceea s-au format "pe puncte" cadrele de nădejde ale justiţiei comuniste, pentru ale căror isprăvi mai plătim şi astăzi daune victimelor. Şi tot pe atunci s-a forjat gândirea fermă, inflexibilă şi primitivă a lui dom’ procuror, azi pensionar de lux într-o ţară în care un profesor universitar nici nu îndrăzneşte să viseze la o pensie de proporţiile celei primite de el, pensie oferită generos de regimul democrat, care, nu-i aşa? trebuie să fie corect politic şi să nu discrimineze pe nimeni. Câte sentinţe "exemplare" nu va fi dat dom’ procuror la viaţa lui? Or câţi duşmani închipuiţi nu va fi executat cu pixul lui? Nu ştiu, deşi mi-aş dori.

În final, decidem să ne despărţim amiabil. Dom’ procuror prinde din nou curaj, bănuiesc, dintr-o vagă speranţă a convertirii mele. De la un punct, îmi mărturiseşte, îi par o persoană ok. Îşi exprimă dorinţa de a ne revedea şi a continua dialogul. Eu nu.

Mihai Dorin este istoric şi publicist