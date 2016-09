Dosarul Mineriadei ar putea fi finalizat la sfarsitul acestui an, iar cel al Revolutiei in prima jumatate din 2017

"Asa cum am scris in proiectul managerial, vor fi anchete efective si nu exista niciun motiv ca aceste dosare sa nu fie solutionate intr-un termen rezonabil de acum inainte. Si este clar ca ele sunt intarziate, pentru acest motiv noi am primit si condamnari la CEDO. Sunt optimist ca pana spre sfarsitul anului cel putin unul dintre dosare va ajunge in stadiul spre finalizare si in prima jumatate a anului urmator si un al doilea dosar mare dintre cele care sunt avute in vedere va ajunge spre stadiul de finalizare'', a declarat procurorul general.

''Cu prioritate se desfasoara activitatile in cadrul Dosarului Mineriadei si in continuare s-a efectuat, de asemenea, o echipa investigativa care se ocupa de Dosarul Revolutiei, pentru ca si el sa fie clarificat intr-un termen rezonabil", a precizat Augustin Lazar.

El a precizat ca unul dintre dosare este cel Mineriadei, ''care este in curs si care este mai avansat'', si celalalt este Dosarul Revolutiei, ''in care s-a reluat ancheta - a fost trimis de Inalta Curte in urma cu circa o luna - s-a reluat ancheta, s-a efectuat o echipa investigativa care lucreaza intr-un mod organizat, are plan de ancheta si are toate resursele necesare pentru ca ancheta sa se desfasoare efectiv si sa fie solutionata intr-un termen rezonabil''.

Augustin Lazar a mai precizat ca procurorii consulta arhivele, inclusiv la parlament si la alte institutii, efectuand toate demersurile necesare pentru ca aceste dosare sa poata fi solutionate.

Procurorul general al Romaniei a subliniat ca este ''un fapt binecunoscut ca exista dosarele numite istorice, pe care poporul roman asteapta de cativa ani sa fie solutionate, ba chiar exista condamnari la CEDO''. Lazar a adaugat ca inca de cand a preluat mandatul de procuror general a luat masuri pentru ca aceste dosare sa fie solutionate in cel mai scurt timp.

''Unul dintre ele, deja, cazul Ursu a fost solutionat si se afla pe masa judecatorilor. In continuare sunt luate masuri si se efectueaza intr-un ritm cu operativitate in aceste cauze toate actele de urmarire penala pentru a fi solutionate intr-un termen rezonabil'', a mai spus Augustin Lazar.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, in cadrul unei intalniri cu reprezentantii Asociatiei 21 Decembrie 1989, ca sunt necesare decizii clare si rapide in cauzele Revolutiei si Mineriadei, afirmand ca acestea reprezinta o "restanta majora" a Justitiei.

Seful statului a subliniat ca adevarul trebuie sa iasa la suprafata si ca isi va exercita toate atributiile constitutionale astfel incat sa existe o solutionare temeinica si legala a acestor cauze.

Presedintele Iohannis si-a exprimat de asemenea increderea ca procurorul general va urma intocmai programul la care s-a angajat la inceputul mandatului in fruntea Ministerului Public, respectiv realizarea unor anchete efective in dosarele Revolutiei si Mineriadei si finalizarea investigatiilor in sensul identificarii persoanelor responsabile, inclusiv a decidentilor politici.