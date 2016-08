Două ieşence, bune la scrabble anglofon

Î n perioada 27 august - 4 septembrie 2016, la centrul expoziţional din Lille (Franţa), are loc o grandioasă manifestare a jocurilor minţii organizată de Mindsports International (MSI), Campionatele mondiale MSI 2016. Evenimentul cuprinde mai multe turnee de scrabble - Campionatele Mondiale de tineret şi seniori în engleză şi spaniolă, turnee în limbile franceză, catalană, germană şi norvegiană. România va participa în premieră la cea de a 11-a ediţie a CM de Scrabble în limba engleză – tineret (sub 18 ani). Deschizătoare de drumuri sunt două eleve de la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” din Iaşi, Ana Delia Diac şi Andra Diana Sandu, care vor concura de-a lungul a trei zile de concurs cu alţi circa 130 de juniori din 17 ţări. Merită să menţionăm că în urmă cu trei ani jocul de scrabble în limba engleză nu era practicat în România la nivel de juniori. În cadrul săptămânii „ Ş coala altfel” catedra de limbi străine a Liceului „Miron Costin” din Iaşi, la care sportivele au urmat gimnaziul, a organizat concursul „Eurolexis”, multilingv, de iniţiere în scrabble. Printre cei peste 100 de elevi participanţi a existat un grup numeros care a continuat să joace scrabble în limba engleză, sub îndrumarea prof. Oana Amariei-Hondrea. Caracterului şcolar i s-a adăugat în scurt timp cel competiţional, de „sport al minţii”, în cadrul clubului Preventis Iaşi, antrenor Cătălin Caba. Federaţia Română de Scrabble a răspuns prompt entuziasmului juvenil, înfiinţând divizia de tineret în cadrul Campionatului Naţional şi cooptând astfel şi alţi tineri practicanţi de la clubul Argus Târgu Frumos. Diana şi Delia au dovedit aptitudini deosebite şi o cunoaştere excelentă a limbii engleze „de competiţie”, ocupând în acest moment primele două locuri în clasamentul naţional, Diana fiind campioana naţională de juniori en-titre.

Prezenţa celor două sportive ieşene la competiţia supremă de la Lille e cu atât mai importantă cu cât România este singura ţară din Europa participantă la acest campionat mondial a cărei limbă oficială nu este engleza. Sportivele noastre se vor „duela” în cuvinte transpuse în puncte cu tineri din ţări precum Anglia, Australia, SUA, ţări africane sau asiatice în care limba engleză este oficială la scrabble. Deplasarea la Lille este susţinută parţial din fonduri proprii şi aici ne exprimăm, din păcate, regretul că autorităţile locale sprijină numai la nivel declarativ sportul ieşean în totalitatea sa. De multe ori practicanţii de scrabble din judeţul Iaşi, nu puţini la număr, sunt nevoiţi să joace pentru cluburi din ţară care pot suporta cheltuielile de concurs sau să renunţe la competiţiile naţionale, din lipsă de fonduri. Competiţia este în plină desfăşurare.