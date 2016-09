Doua noi cuiburi cu oua de dinozaur, descoperite in Tara Hategului

Doua noi cuiburi cu oua de dinozaur au fost descoperite in aceasta vara pe teritoriul Geoparcului Dinozaurilor Tara Hategului, cu ocazia cercetarilor efectuate in zona de zece studenti ai Facultatii de Geologie si Geofizica de la Universitatea Bucuresti, impreuna cu profesorii lor, relateaza Agerpres.

Participantii au descoperit si au recuperat fragmente de fosile de titanosaur - dinozauri de talie mare, ierbivori, patrupezi, dar si doua noi cuiburi cu oua de dinozaur, continuand cercetarile din anii anteriori efectuate de studenti de la Universitatea din Bucuresti', a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Geoparcului Dinozaurilor Tara Hategului, Adina Popa.

Cercetarile au fost realizate sub indrumarea cadrelor universitare de la Facultatea de Geologie si Geofizica din Universitatea Bucuresti, conf. dr. Zoltan Csiki si asist. dr. Stefan Vasile, care au lucrat alaturi de studentii aflati in ciclurile de licenta, masterat sau doctorat.

'Fosilele descoperite in aceasta vara urmeaza sa fie preparate, inventariate si cercetate in laborator, ceea ce ar putea duce la descoperirea de noi informatii relevante care sa reconstituie mediul de viata din Cretacic, de pe fosta Insula a Hategului. Activitatile vor fi realizate si cu sprijinul unor studenti care au luat parte la aceste cercetari in teren', a precizat Adina Popa.

Studiile efectuate vor fi folosite pentru elaborarea unor lucrari de licenta sau masterat, dar si pentru comunicari ce vor fi prezentate la diverse simpozioane stiintifice ale studentilor, pe parcursul anului viitor.

Cei interesati sa vada cum arata cuiburile cu oua de dinozaur descoperite in Geoparcul Dinozaurilor le pot admira la Centrul de Stiinta si Arta al Geoparcului Dinozaurilor din localitatea General Berthelot. Tot acolo se afla expusa si macheta in marime naturala a unui titanosaur - Magyarosaurus dacus, realizata de celebrul paleoartist canadian Brian Cooley.

Primele cercetari realizate de studentii si profesorii de la Universitatea Bucuresti pentru descoperirea unor fosile de dinozauri au inceput in Tara Hategului in urma cu aproape 40 de ani, scopul fiind studierea faunelor cu dinozauri pitici din Transilvania. Aceste animale, care au trait acum mai bine de 66 de milioane de ani, sunt unice pe plan mondial datorita taliei mai reduse, ca o adaptare la viata in spatiul limitat al unei insule.

De-a lungul anilor au fost descoperite numeroase oase si oua de dinozauri pitici, fosilele fiind incluse apoi in colectia de paleontologie a facultatii de Geologie si Geofizica.

Cercetarile realizate in aceasta vara au fost sustinute de Universitatea din Bucuresti din fondurile alocate Geoparcului Dinozaurilor Tara Hategului, cu sprijinul DinoPark Rasnov.