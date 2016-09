Dovedite științific. 5 lucruri esențiale care te ajută să faci impresie bună la job

Mărirea și promovarea pe care le aștepți de mult par din ce în ce mai departe? Am trecut și noi prin asta, așa că ne-am documentat bine și am aflat că există câteva aspecte dovedite de știință prin care am putea avea parte de mai mult succes la job. Bineînețeles, nu toate aceste aspecte sunt aplicabile la multitudinea de profesii care există în prezent, însă am aflat niște lucruri foarte interesante.