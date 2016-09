Dragnea trimite primele săgeţi către Ponta Citeste mai mult: adev.ro/od1ijc

Exclus din PSD de către Victor Ponta pentru că a îndrăznit să-i ceară lui Liviu Dragnea, şeful campaniei lui Ponta, să deconteze eşecul de la alegerile prezidenţiale, Mircea Geoană este la un pas de a fi reprimit alături de PSD chiar de către Dragnea, cel care a forţat eliminarea sa din partid. La aproape doi ani de la alegerile prezidenţiale, preşedintele PSD Liviu Dragnea admite că excluderea lui Mircea Geoană din PSD a fost o eroare pe care vrea să o îndrepte. „Şi faptul că Mircea Geoană a fost exclus din PSD eu cred că a fost o greşeală care ar trebui reparată. Nu neapărat să vină înapoi Mircea Geoană, dar o colaborare serioasă cu partidul pe care îl conduce nu poate să fie decât benefică. Totuşi, Mircea Geoană a făcut ceva pentru partid, aşa cum a făcut el“, a spus Liviu Dragnea, potrivit adevarul.ro

Gestul lui Dragnea este cu dublă bătaie la Victor Ponta. Pe de-o parte, pentru că cel care a insistat ca Geoană să fie dat afară din partid a fost Liviu Dragnea, iar Victor Ponta a fost cel care şi-a asumat public decizia, din cauză căreia a fost criticat că duce o politică dictatorială în partid. Pe de altă parte, reprimirea lui Geoană înainte de alegerile parlamentare îi oferă ocazia lui Dragnea de a-şi arăta superioritatea în faţa lui Sebastian Ghiţă şi Victor Ponta. Înainte ca Dragnea să-i lanseze lui Geoană oferta publică de a colabora la alegerile parlamentare, preşedintele PSRO a fost văzut la un restaurant alături de Bogdan Diaconu, preşedintele Partidului România Unită (PRU), şi de Sebastian Ghiţă, proaspăt înscris în PRU. Potrivit unor surse politice, Ghiţă şi Geoană s-au înţeles ca cele două partide să meargă împreună la alegerile parlamentare, însă intervenţia lui Dragnea l-a făcut pe Geoană să se răzgândească şi să înceapă negocierile cu PSD. Pentru a pune beţe în roate proiectului pregătit de Ghiţă pentru Victor Ponta, Dragnea preferă să-l accepte, din nou, pe Geoană, alături de care ar fi crescut şansele PRU de a intra în Parlament.

„Ponta e mai mic şi mai năbădăios“

În plus, Dragnea a mers la România TV, televiziunea patronată de Ghiţă, cu intenţia de a zdruncina prietenia Ponta-Ghiţă chiar la ei acasă. Dragnea a arătat că Sebastian Ghiţă, prin intermediul televiziunii pe care o deţine, ar fi băgat strâmbe în relaţia Crin Antonescu-Victor Ponta, ceea ce a condus la ruperea USL. „Victor, şi Crin, şi eu, nu vreau să mai dau alte nume, ca să nu se supere, dar ceea ce cred cu sinceritate, am fost înfăşuraţi aşa într-o manipulare extrem de profesionistă. Eu îmi aduc aminte că ne întâlneam la USL. Crin, începând din octombrie 2013, venea foarte supărat la aceste întâlniri. Venea şi se vedea că nu mai are încredere în Victor, în primul rând, şi în mine, în noi toţi, în această alianţă. Ce-l deranja foarte mult? Televiziunea dumneavoastră! Tot vedea că noi avem de fapt un plan ascuns şi vrem să rupem USL-ul. Ei, şi toată această campanie a reuşit“, a spus Liviu Dragnea, chiar în studioul RTV.

Şeful PSD i-a lăsat de înţeles lui Ponta că Ghiţă, prin insistenţele sale de a se alătura PRU, încearcă acum acelaşi lucru cu ei doi. „Vreau să mă văd zilele următoare cu Victor, să nu intrăm şi noi amândoi, neavând nimic unul cu altul, trezindu-ne, el fiind mai mic şi mai năbădăios ca mine, el vorbeşte mai mult“, a spus Dragnea, care a adăugat că PSD are nevoie de Ponta să se implice în campania pentru alegerile parlamentare şi să contribuie la programul de guvernare al PSD. Însă social-democraţii lucrează de mai bine de o lună la programul de guvernare, iar Ponta a fost lăsat pe margine, ceea ce l-a iritat. „Am înţeles că se va prezenta programul de guvernare al PSD. Îl voi afla, ca şi dvs, din presă. Nu e că m-a întrebat cineva şi eu am spus: «domnule, ia lăsaţi-mă în pace, eu nu vreau să vă zic nimic». Eu ştiu că atunci când am construit programul de guvernare, era şi Liviu Dragnea, dar era şi domnul Tăriceanu şi Adrian Năstase. Nu se punea problema ca vreunul dintre ei să fie în Guvern“ , a spus Victor Ponta, la Antena 3.