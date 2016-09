Dragoș Tudorache, șeful Cancelariei premierului, nominalizat la șefia MAI

Dragoș Tudorache este nominalizarea premierului Dacian Cioloș pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne.

El a respins acuzaţiile potrivit cărora şi-ar fi numit ''omul'' la conducerea MAI pentru a influenţa alegerile şi a subliniat că i-a cerut viitorului ministru să se întâlnească cu liderii partidelor şi să-şi explice public planurile.

Cioloş a confirmat că a analizat şi posibilitatea unui interimat, dar a renunţat pentru că nu a dorit ''să prelungească o stare de incertitudine'', optând pentru un civil pentru ''cât mai multă echidistanţă şi echilibru''.

''Dată fiind situaţia, am analizat într-o primă fază şi un interimat de câteva săptămâni pentru a avea mai mult timp să analizeze diferite opţiuni de ministru. Am hotărât în cele din urmă să nu merg cu un interimat. Este un minister important care are atribuţii importante în perioada următoare, inclusiv în organizarea alegerilor, asigurarea ordinii şi liniştii publice şi cred că un interimat nu ar face decât să prelungească o stare de incertitudine, care nu este deloc utilă şi fructuoasă acolo. O să merg cu o propunere definitivă pentru următoarele patru luni, cât mai este mandatul acestui govern. Am hotărât în cele din urmă să merg cu un civil, pentru cât mai multă echidistanţă şi echilibru, data fiind sensibilitatea perioadei următoare. Trebuie să fiu sincer şi să spun că nu am avut prea mult de ales, pentru că e greu să convingi pe cineva din afară să vină pentru patru luni de zile la un minister care e unul greu şi cu activitate importantă, aşa încât am decis să-l propun domnului preşedinte pe Dragoş Tudorache, şeful de Cancelarie de aici, de la Guvern'', a spus premierul într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Victoria.

El a argumentat că Tudorache a colaborat îndeaproape cu MAI şi fostul ministru Tobă, ''deci cunoaşte cât de cât cum funcţionează ministerul''.

''Cred că e în stare să facă faţă la provocarea de la MAI. I-am cerut d-lui Tudorache să se gândească în perioada următoare să aibă discuţii cu liderii de partied politice şi să explice clar ce are de gând să facă şi cum intenţionează să organizeze lucrurile pentru alegeri, într-un mod cât mai transparent şi cât mai echidistant şi să se gândească chiar la soluţii pentru o transparen ţă cât mai mare la actul decizional, mai ales legat de alegeri, dar şi măsurile care urmează. Un lucru e cert, în niciun caz dânsul nu va candida la alegeri. Va rămâne până la sfârşitul mandatului'', a asigurat şeful Guvernului.

El a mai precizat că şeful său de cabinet, Paul Gheorghiu, va prelua şefia Cancelariei, noul ministru urmând să depună cel mai probabil jurământul miercuri.

Cioloş i-a mulţumit fostului ministru Petre Tobă pentru profesionalism şi şi-a exprimat speranţa că acesta îşi va clarifica situaţia juridică cât mai repede.

Cine este noul ministru de Interne

Dragoş Tudorache şi-a început cariera ca judecător la Judecătoria Galaţi, în anul 1997, funcţie pe care a deţinut-o timp de cinci ani. O parte din această perioadă a fost şi şef de unitate şi coordonator al celulei de analiză în cadrul Departamentul pentru Statul de Drept şi Protecţie a Drepturilor Omului al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), în Kosovo. Ulterior, din 2003 până în 2005 a condus departamentul juridic al echipei Judecătorilor Internaţionali ONU, Administraţia Interimară ONU pentru Kosovo. În perioada martie 2005 - mai 2007 a fost Task Manager în cadrul Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti.

Din mai 2007 până în martie 2009 a fost coordonator al proiectului Facilitatea Schengen la Comisia Europeană, iar apoi, până în 2013, a ocupat poziţia de şef de unitate, director executiv interimar al Agentiei eu-LISA (2012), Mari Proiecte IT la Comisia Europeană.

Din noiembrie 2013 până în 2015 a fost şef al unităţii Afaceri Internaţionale în cadrul Direcţiei Generale pentru Afaceri Interne şi Migraţie a Comisiei Europene, iar apoi a devenit şeful cancelariei premierului Dacian Cioloş.

Nominalizarea şefului Cancelariei premierului vine ca urmare a demisiei lui Petre Tobă de la conducerea Ministerului Afacerilor Interne, după ce procurorii DNA au cerut aviz preşedintelui pentru începerea urmăririi penale pe numele ministrului în dosarul privind fapte de corupţie la DIPI.