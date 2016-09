Duelul primadonelor la Flushing Meadows

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, liderul mondial, va fi, aşa cum era de aşteptat, adversara româncei Simona Halep în sferturile de finală ale turneului US Open, după ce a învins-o, luni, în optimi, pe kazaha Iaroslava Şvedova, cu 6-2, 6-3. Williams (34 ani), care câştigase şi primele patru confruntări cu Şvedova (28 ani, 52 WTA), s-a impus în doar 68 de minute în faţa jucătoarei antrenate de românul Victor Ioniţă. Şvedova a reuşit cea mai bună performanţă a sa la US Open în proba de simplu, dar nu i-a putut rezistat Serenei, care a avut 11 aşi şi 27 de mingi direct câştigătoare. Kazaha a înregistrat trei aşi, cinci duble greşeli, doar 11 ''winners'' şi 17 erori neforţate (13 pentru Serena). Serena Williams, care are în palmares şase titluri la US Open, s-a oprit anul trecut în semifinale, la fel ca şi Simona Halep, ambele învinse de italience, americanca de Roberta Vinci, iar românca de Flavia Pennetta. Serena, care a jucat finale anul acesta la Australian Open şi Roland Garros şi a câştigat titlul la Wimbledon, o conduce pe Simona Halep cu 7-1 la meciurile directe, singurul succes al reprezentantei noastre venind în 2014, la Turneul Campioanelor, în faza grupelor, cu 6-0, 6-2. Anul acesta cele două s-au înfruntat în sferturi la Indian Wells, Serena impunându-se cu 6-4, 6-3. Serena este în mare formă la US Open, unde nu a pierdut maximum trei game-uri pe set în cele patru tururi de până acum, dar fără a întâlni adversare de marcă (Ekaterina Makarova, Vania King, Johanna Larsson, Iaroslava Şvedova). Halep a trecut de Kirsten Flipkens, Lucie Safarova, Timea Babos şi Carla Suarez, cedând un singur set, în faţa unguroaicei Babos.

Presiunea este mai mare pe capul Serenei: într-un fel, ea se află în situaţia de anul trecut, când viza egalarea recordului de turnee de Grand Slam câştigate, 22, deţinut de germana Steffi Graf. Roberta Vinci i-a spulberat visul, în semifinala de la Flushing Meadows, la fel cum a făcut-o în acest an, germana Angelique Kerber la Australian şi spaniola Garbiñe Muguruza, la Roland Garros. De-abia la Wimbledon, Serena a reuşit să-şi înscrie cifra 22 în palmares, revanşându-se în finala cu “Angie”. Acum, la Flushing Meadows, Serena caută cu febrilitate s-o întreacă pe Graf şi este conştientă că timpul nu aleargă în favoarea ei. Dar Serena Williams şi fanii ei mai ştiu ceva: că în cazul în care nu se califică în semifinale, Serena Williams riscă să piardă locul 1 în clasamentul mondial, în favoarea germanei Angelique Kerber. Mai ales că jucătoarea germană a învins-o ieri cu 7-5, 6-0 pe Roberta Vinci şi s-a calificat în semifinale

Ceea ce sporeşte miza partidei pe care o susţine împotriva Simonei Halep. Cât despre Simona, nimeni nu-i poate reproşa eliminarea de către Serena Williams, însă întrebarea este dacă ceea ce au putut Kerber şi Muguruza nu este şi în putinţa vedetei noastre/

În sferturi s-a calificat şi Karolina Pliskova (Cehia), cap de serie numărul zece, care a dispus de sora mai mare a Serenei, Venus Williams (36 ani), a şasea favorită, cu 4-6, 6-4, 7-6 , după un final dramatic, în care ambele jucătoare au salvat mingi de meci. În ultimul meci al optimilor s-a produs o imensă surpriză. Favorita numărul 4, Agnieszka Radwanska, a fost eliminată de către croata Anja Konjuh (92 WTA), scor 4-6, 4-6. Konjuh, care a reuşit cel mai bun rezultat al carierei, este la doar a doua sa participare la US Open, după ce anul trecut a ajuns până în turul secund. Astfel, programul complet al sferturilor este Caroline Wozniacki – Anastasija Sevastova, Angelique Kerber – Roberta Vinci, Serena Williams – Simona Halep şi Anja Konjuh – Karolina Pliskova. Primele două sferturi au avut loc în cursul nopţii trecute, celelalte două, în această noapte

Ce spun ELE?

Serena Williams: "Cred că indiferent cu cine joc adversara va juca peste locul său din clasament. Cred că asta e frumuseţea şi unul dintre lucrurile care mă fac să continui. Toate adversarele joacă de parcă ar fi numărul unu. Pentru mine nu contează cu cine joc, pentru că mă aştept să joace meciul vieţii lor. Aşa abordez aceste partide'',

Simona Halep: ''Jocul meu este la cel mai bun nivel pe care l-am avut până acum, deoarece sunt puternică din punct de vedere fizic. Simt că pot controla tactic orice meci. Pot schimba tactica când e nevoie de acest lucru. E greu să vorbesc despre câştigarea unui Grand Slam, deoarece nu am câştigat niciunul, aşa că nu cunosc sentimentul. Dar muncesc din greu să ajung acolo, să îmi îndeplinesc visul. Muncesc, visez la el şi dacă într-o zi se va întâmpla voi fi foarte fericită!".



Tecău, învins de fostul partener

Perechea Horia Tecău/Jean-Julien Rojer, cap de serie numărul 5, a ratat calificarea în sferturile de finală ale probei de dublu de la US Open/ Tecău şi Rojer au fost învinşi, în optimile de finală, cu scorul de 3-6,6-7), după o oră şi 38 de minute de minute, de cuplul Robert Lindstedt/Aisam Qureshi (Suedia/Pakistan). Tecău şi Lindstedt au jucat împreună timp de trei ani şi au câştigat împreună zece titluri, dar au şi pierdut trei finale consecutive la Wimbledon, între 2010 şi 2012. În 2015, Tecău şi Rojer au ajuns până în sferturi de finală la US Open.

Rezultate în optimile turneului masculin: Stanislas Wawrinka (Elveţia) – Ilia Marcenko (Ucraina) 6-4, 6-1, 6-7, 6-4; Juan Martin Del Potro (Argentina) 6-3, 3-2 ab; Kei Nishikori (Japonia) – Ivo Karlovic (Croaţia) 6-3, 6-4, 6-7; Andy Murray (Marea Britanie) – Grigor Dimitrov (Bulgaria) 6-1, 6-2, 6-2. Sferturile de finală: Lukas Pouille (Franţa) – Gaël Monfils (Franţa); Novak Djokovic (Serbia) – Jo- Wilfried Tsonga (Franţa), Juan Martin Del Potro (Argentina) – Stanislas Wawrinka (Elveţia); Andy Murray (Marea Britanie) – Kei Nishikori (Japonia).